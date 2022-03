Steel Of Doom realiza tatuajes blackwork en Barcelona Emprendedores de Hoy

Los tatuajes se han convertido en un estilo de vida para todas aquellas personas que desean expresar sus sentimientos o vivencias a través de ellos. Steel Of Doom realiza tatuajes blackwork en Barcelona de personas, animales y flores, tres de las ilustraciones que más piden actualmente en el mercado de los tatuajes.

El grabado blackwork es una técnica donde solo se utiliza el negro puro, sombras con textura y mucho contraste. Estas figuras negras han ganado popularidad en los últimos años y no cualquier tatuador se encuentra capacitado para realizar una ilustración en la piel con este procedimiento artístico.

Especialistas en tatuajes blackwork en Barcelona Steel Of Doom cuenta con un equipo de artistas encargados de hacer los mejores tatuajes blackwork en la capital catalana. Víctor Candiotti es uno de esos profesionales especialistas en esta técnica. El método limpio de raspado para sombras y la firmeza de sus líneas convierten sus tatuajes en verdaderas obras de arte. Jan Janiurek y Silver One son otros de los artistas multifacéticos que hacen parte del grupo de tatuadores de blackwork en Steel Of Doom. Todos ellos están altamente calificados para plasmar en la piel un tatuaje de líneas perfectas junto a unos degradados texturados con puntos o trama.

A través de la página web, WhatsApp o Instagram, los clientes podrán solicitar más información sobre los tatuajes blackwork u otros tatuajes como los realistas o los neotradicionales. Los expertos implementan todas las medidas de higiene necesarias para realizar una figura en la piel y cuentan con todo el equipamiento que se requiere para atender a cada persona.

Flores tatuadas con la técnica blackwork Algunas de las ilustraciones que están de moda a través del método blackwork son los diseños florales. Steel Of Doom afirma que hacer tatuajes de flores es una forma única de decorar la piel y la hace más llamativa. Las flores hechas en blackwork son limpias, muy estéticas y se ven muy atractivas en el cuerpo. Tatuajes con flores negras de todos los tamaños y para todos los gustos se solicitan a diario en este estudio barcelonés que los usuarios exaltan en las redes sociales por la amabilidad de sus empleados, la innovación en los tatuajes que realizan, el material limpio y desinfectado que utilizan para cada cliente y la comodidad y belleza de sus instalaciones.

Steel Of Doom es un estudio de tatuajes que no puede pasar desapercibido por aquellos que quieran disfrutar de un diseño blackwork u otro estilo de tatuaje con calidad, limpieza y creatividad.



