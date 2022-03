El servicio que ofrece La Ribereña para crear la lotería para empresas Emprendedores de Hoy

martes, 15 de marzo de 2022, 11:20 h (CET)

La lotería, para las empresas, puede servir como bono o estímulo adicional para entregar a socios y empleados. Asimismo, según el artículo 14 TRLIS del Real Decreto Legislativo 4/2004, los gastos realizados para fortalecer la relación con clientes y proveedores son deducibles de impuestos para la empresa, por lo que la lotería se puede usar como un mecanismo de incentivo en este sentido.

Varias empresas la utilizan como un recurso para mejorar las relaciones con sus diferentes colaboradores.

Sin embargo, la organización, reparto y entrega de premios puede ser difícil de gestionar para quienes no tienen experiencia en este sector. Una de las alternativas más efectivas ante esta situación es el servicio que ofrece La Ribereña, una administración de loterías y apuestas del Estado que desarrolla plataformas web diseñadas para ayudar en la lotería para empresas con esta cuestión específica.

Una web para repartir loterías en la empresa En España, varias empresas utilizan loterías y apuestas del Estado como un incentivo a repartir entre sus empleados. Algunas, como la de Navidad, tienen incluso cierta tradición como parte de estas festividades. Para gestionar la entrega de estos incentivos, las herramientas digitales pueden ser de gran utilidad. Una aplicación web diseñada específicamente para repartir loterías en una determinada empresa brinda varias facilidades, como la automatización en la asignación de boletos, un manejo preciso de datos y mayor accesibilidad hacia la información para los participantes.

Estas son algunas características de las plataformas web para lotería de empresas que ofrece La Ribereña, las cuales son personalizables tanto en su identidad gráfica como en el mecanismo de gestión para vender y repartir lotería. Funcionan con un código que permite a los empleados acceder a la plataforma y revisar su información en cualquier momento. Además, realizan automáticamente el escrutinio de los resultados y el depósito de los premios correspondientes directamente en la cuenta de sus ganadores.

La importancia de la web para las administraciones de lotería La lotería tiene cierta tradición en España desde hace algún tiempo. Sin embargo, su venta por internet ha llegado a un impresionante auge en los últimos años y cada vez más personas optan por adquirir sus boletos de lotería por esta vía. Es por ello que las administraciones de lotería se han visto en la necesidad de migrar hacia el entorno digital para poder satisfacer esa creciente demanda.

La Ribereña no es una excepción, ya que recientemente ha implementado su portal digital, desde el cual ofrecen boletos en todas las loterías que tienen autorización para distribuir, como El Gordo, La Primitiva, La Quiniela y, por supuesto, la Lotería Nacional y la de Navidad, entre algunas otras. Sin embargo, su aporte más novedoso es el servicio de plataformas web especializadas, con las cuales ofrecen una vía rápida, ágil y sencilla para repartir lotería en cualquier empresa.



