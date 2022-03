Bertín Osborne firma libros de Repara tu Deuda Abogados sobre la Ley de Segunda Oportunidad

"Segundas partes fueron buenas" incluye relatos reales de personas que se han visto afectadas por grandes problemas económicos en los que las deudas no les dejaban continuar con sus vidas, recurriendo a la Ley de la Segunda Oportunidad como el único recurso que les quedaba para poder solucionar estos problemas y volver a empezar guiados por el despacho de abogados Repara tu Deuda El presentador y cantante Bertín Osborne ha acudido en calidad de invitado a la firma de libros organizada por el despacho de abogados Repara tu Deuda Abogados, el primer despacho en España en aplicar la Ley de la Segunda Oportunidad, en la que se ha presentado el libro de la empresa: “Segundas partes fueron buenas”.

El despacho de abogados Repara tu Deuda Abogados es pionero en España en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad desde 2015. Estudia los casos de personas con problemas económicos en nuestro país para que, si cumplen los requisitos que exige la ley, resolver sus deudas y tener una segunda oportunidad en sus vidas.

Ana Isabel García, directora abogada de Repara tu Deuda, afirmó que “este ejemplar supone hacer la Ley de la Segunda Oportunidad visible para todas aquellas personas que no la conocen y que, por desgracia, pueden tener la necesidad de acogerse a ella".

