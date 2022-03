Reñida final en The Programmatic Gong de la mano de Skiller Academy Comunicae

martes, 15 de marzo de 2022, 14:16 h (CET) El original evento reúne a grandes profesionales y originales ideas del universo del emprendimiento y la publicidad programática, alrededor de un ring de boxeo. Tras unas enriquecedoras semifinales, la gran final se ha resuelto por empate Es innegable que Skiller Academy se está empeñando en hacer las cosas diferentes, porque, ¿quién diría que un ring de boxeo sería el lugar idóneo para presentar a 4 brillantes startups del mundo de la programática?

Las semifinales se celebraron el 25 de febrero y la gran final, llevada a cabo el pasado 11 de Marzo, obtuvo un reñido empate entre The Jump Live Commerce y Nextimize. Dos grandes ideas que mostraron su potencial y su esperanzador futuro a los allí presentes.

El lugar elegido fue The Boxer Club, que aportó un escenario lleno de energía. El jurado, compuesto por 9 grandes figuras, vigiló con atención las explicaciones de cómo sería la campaña ideal. Los participantes, en rondas de 5’, tuvieron que defender sus propuestas con las incisivas preguntas del jurado.

Todo ello dirigido por la magia de Numis, quien amenizó unas jornadas donde, por unas horas, cambiamos las pantallas y los smartphones por un espacio único y lleno de energía.

El evento ha sido organizado por Skiller Academy y con el impulso de LiveRamp, Placebo Newno, Atomik Programática y Vidoomy. Carlos Díaz, General Manager de Skiller Academy, mencionó que “pronto podremos conocer la nueva locura de la familia Skiller Academy.”

El jurado esta edición estuvo compuesto por:

Rafael Martinez , Director, Business Development, Addressability Spain at LiveRamp



Sergio Friedmann , Cofundador & CRO en Atomik



Felix Hernando Mestre , Country Sales Manager at Vidoomy



Manuel , COO at Placebo/Newno



Joaquín Rihuete Cortijo , Martech Strategist – Digital Marketing at Omega CRM



Verónica López Partida , Directora innovación en Made in Mobile



Marcos Fargas François-Sigrand , CMO & Board member en Ufounders



Sergio Buenvarón , Director Publicidad y Nuevo Negocio en Periódico PublicidAD



Nacho Carnés , Advisor at B4Bind



Alejandro Alemany, Global Head of Data, Analytics & AI at Barceló Hotel Group

Carlos Díaz, General Manager de Skiller Academy, comentó la frase de Sugar Ray Leonard, “No hay nada que se pueda comparar para probarte a ti mismo que la forma en que lo haces cada vez que subes al ring.”

Todas las fotos del evento en > https://photos.app.goo.gl/CswCwS7Jvy6ZR5z28

Vídeos

Programmatic Gong semifinales



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.