Una decena de empresas se dan cita en el HR Beauty Forum en busca de talento

Es el primer foro de empleo del sector, tiene lugar mañana en Barcelona y está organizado por la Beauty Business School en colaboración con el Beauty Cluster. Empresas con procesos de selección abiertos como Equivalenza, Bella Aurora Labs, Rituals o Martiderm se pondrán a disposición de los candidatos previamente inscritos El sector de la belleza está en auge y necesita talento, muestra de ello es la cita que tendrá lugar mañana en el Hotel Paxton de Barcelona. Desde la Beauty Business School y en colaboración con el Beauty Cluster, asociación formada por cerca de 240 empresas de toda la cadena de valor de la cosmética, perfumería y cuidado personal, se organiza el primer HR Beauty Forum con la doble intención de acercarse a los profesionales de recursos humanos de la industria y a la vez atraer talento que quiera formar parte de la misma.

La jornada, pionera en el sector, contará con el apoyo de entidades como la Agencia para la Competitividad de la Empresa (Acció) y centros formativos como la Barcelona Business Management (BSM-UPF) El Forum se convertirá en un entorno único para formar a interesados compartir experiencias, preocupaciones y tendencias relacionadas con los recursos humanos. Además, será un punto de generación de empleo gracias a las más de 20 vacantes ofrecidas por las empresas participantes a los candidatos inscritos.

Open Day para el talento

Más de una decena de empresas que cuentan con procesos de selección abiertos en este momento se podrán dirigir a los candidatos y podrán entrevistarlos en esta jornada. Todas ellas están vinculadas al sector de la cosmética, perfumería y cuidado personal y son socias del Beauty Cluster. “Tenemos un claro propósito por atraer talento al sector y generar empleabilidad, y ese es el motivo de este Forum de Empleo, que convocará a todo tipo de perfiles para que puedan presentar su auto-candidatura o cerrar una entrevista con las empresas que estarán presentes”, confirma Melissa Torres, General Manager at Beauty Business School.

A falta de un dia para el evento ya son cerca de un centenar los inscritos en búsqueda de empleo o prácticas en empresas como Equivalenza, Rituals, Bicosome, VVA Consultants, Proarcai, Amita Health Care Iberia, Martiderm, Bella Aurora Labs, LLuch Essence, Ainea Perfums, Mesoestetic Pharma Group o Quadpack. "Como fabricante de envases de belleza, encontrar el talento adecuado puede ser un desafío, por lo que es fantástico tener un foro dedicado a nuestro sector. El HR Beauty Forum ofrece una gran oportunidad para inspirarse e intercambiar ideas con colegas de la industria", afirma Marta Rodríguez, Talent Management de Quadpack.

El principal objetivo de este Foro de Empleo, que tendrá lugar de 4 a 7 de la tarde, es propiciar el contacto para atraer el talento que necesita el sector. “Es la ocasión ideal de crear vínculos con las personas interesadas en Rituals y fortalecerlos. Creemos que es una gran iniciativa, y que va a tener una gran repercusión en el sector y estamos deseando conectar de forma presencial con sus asistentes”, afirma Montse Sánchez, Talent Acquisition de Rituals.

Jornada de reflexión en el ámbito laboral

El HR Beauty Forum tendrá dos partes bien marcadas. Por la mañana, de 9:00h a 14:00h tendrá lugar el Forum Profesional, bloque más enfocado a los profesionales de RRHH, formación y desarrollo o selección de talento. Se ofrecerán ponencias en las que se compartirá con los asistentes cuestiones de liderazgo, tecnología o también se hablará de condiciones laborales en los equipos de trabajo, así como de la salud mental de los profesionales. También habrá lugar para las nuevas tendencias en el sector en el ámbito de la comunicación interna, un paradigma que cuenta con un papel relevante en el Foro debido al periodo que estamos viviendo.

Trabajar en remoto es una realidad hoy día y es por ello por lo que la comunicación interna se torna compleja ya que no estamos acostumbrados a trabajar 100% online y no se pueden aplicar las mismas reglas que existían trabajando en presencial. “Las estructuras se están aplanando hacia modelos más flexibles y ágiles, los equipos están ganando en autonomía y autogestión y el liderazgo está yendo hacia nuevos modelos de management 3.0, en el que la “gestión por confianza” está ganando cada vez más terreno” afirma Meritxell Jordana, directora de Both People & Comms y ponente del programa.

Ante todos estos retos, este Forum pretende preparar a los profesionales de los RRHH a los desafíos del futuro del sector. “En momentos de tanto dinamismo y cambios profundos y constantes, es imprescindible que sepamos preparar a nuestros equipos a través de la formación (core de la Beauty Business School), así como que aportemos soluciones para que las organizaciones aspiren a ser "best place to work" para nuestros profesionales”, declara Melissa Torres.

Sobre la Beauty Business School

La Beauty Business School es la primera escuela de negocios por y para profesionales de la industria de la belleza (cosmética, perfumería y cuidado personal). Fundada en 2018 con el propósito de ofrecer la formación específica que los profesionales de la industria necesitan en cada momento de su carrera profesional, ya sea para reciclarse, actualizarse o bien para crecer profesionalmente.

Ofrece programas formativos, abiertos a todo el sector de la belleza e industrias afines, en todas las áreas tanto técnicas como de negocio. Su visión es expandirse hasta convertirse en un referente internacional en formación específica en el sector de la perfumería y la cosmética, diferenciándose por utilizar un modelo de creación de contenidos único y basado en las necesidades del sector.

Si se desea más información sobre Beauty Business School, visitar www.beautyclusterbarcelona.com/es o su perfil de Instagram (@beauty_business_school)

Sobre el Beauty Cluster

Beauty Cluster es una asociación privada que promueve la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad de la cadena de valor del sector de la cosmética, perfumería y cuidado personal. Integrado por más de 200 empresas, es el clúster líder del sector de la belleza en España y el segundo mayor de Europa. Impulsa la innovación, la internacionalización, la formación y la transformación digital.

Es el único clúster mundial de belleza acreditado Gold Label. Fundador de la primera entidad formativa de negocios especializada en belleza, la Beauty Business School. Creador del primer Marketplace B2B de la industria de la cosmética y perfumería (Beauty Connecting Business).