Los 5 consejos definitivos para preparar un CV para procesos de contratación digital

martes, 15 de marzo de 2022, 14:19 h (CET) La plataforma CVapp tiene los 5 consejos definitivos para preparar un CV de cara a "cautivar a los bots reclutadores", ya que las grandes empresas contratadoras ya no dan abasto para filtrar y segmentar todas las candidaturas que reciben y algunas están recurriendo ya a la inteligencia artificial y la robotización para mejorar los procesos de selección Según ha informado CVapp en un comunicado, "muchas veces, estos ‘bots’ de contratación los primeros en ‘leer’ los currículos. De hecho, hacen un primer filtro y directamente rechazan muchos de ellos antes de llegar al personal de Recursos Humanos". También se están empezando a encargar de mantener informados de su situación a los candidatos mediante mensajes personalizados, así como de evaluar y clasificar la información de manera instantánea, aumentando la efectividad en el proceso de reclutamiento.

“Podemos pasar horas y horas perfeccionando nuestro currículum vitae para impresionar a las empresas. Pero, existe un porcentaje bastante alto de que sea leído por bots, es decir, los programas de ordenador que realizan una primera selección”, explica Rolf Bax, content manager de CVApp.

Por tanto, cuando se prepara un currículum, es importante empezar también a redactarlo para que sea interesante para los bots reclutadores. En este sentido, los expertos de CVApp han preparado estos consejos para lograr pasar este filtro:

Palabras clave: Hay que asegurarse de introducir términos relacionados con el trabajo en el currículum, y tratar de emplear palabras correctas como la nomenclatura de los cargos, habilidades, idiomas, formación académica, utilizar sinónimos, etc.



Adaptado a la oferta: También suele funcionar añadir una lista de las habilidades y competencias adecuadas para el cargo que se solicita, ya que el bot estará ‘buscando’ precisamente esos conceptos en los documentos.



Diseños simples y minimalistas: La utilización de elementos gráficos en exceso, como imágenes y dibujos, en el currículum puede perjudicar la lectura del software. Lo ideal es usar una plantilla sencilla y evitar diferentes tipos de fuentes y elementos distractores.



Cuidar el formato: A estos sistemas a veces les 'cuesta' leer información en el encabezado o al pie del documento, por lo que es mejor no poner información importante en ese lugar.



Ojo con el .pdf: Aunque suele ser el formato más habitual para enviar los CV hoy día, a veces los bots de contratación procesan estos currículums como si fueran una imagen, así que lo recomendable es no enviarlo en ese formato a menos que así lo especifiquen expresamente.

Poco a poco los chatbots están adquiriendo mejores capacidades en las tareas de contratación de empleo. En muchos casos estos asistentes digitales ya realizan preguntas a los solicitantes de empleo, preseleccionan candidatos, y hasta programan entrevista, así que no está de más adaptarse a esta nueva realidad en nuestra búsqueda de trabajo. Las plantillas de CVApp.es están pensadas para ayudar a los usuarios a adaptarse a esta nueva realidad y lograr destacar entre el resto.

