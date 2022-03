Riot Games anuncia una nueva inversión de capital en Fortiche, el estudio de animación de Arcane

Las compañías profundizan en su colaboración a largo plazo ahora que la desarrolladora de California se ha hecho con una significativa participación no mayoritaria y adopta el papel de asesor de junta Riot Games, la desarrolladora y distribuidora conocida por League of Legends y su exitosa serie de animación Arcane, y Fortiche Production, el estudio de animación encargado de Arcane y muchos otros vídeos de LoL, han anunciado hoy una nueva inversión de Riot en Fortiche. Bajo lo establecido en los términos de la inversión, que se concretaron a principios de año, Riot ahora tiene una significativa participación no mayoritaria en Fortiche. Además, Brian Wright (director de contenido en Riot) y Brendan Mulligan (director de desarrollo corporativo en Riot) se han unido a la junta directiva de Fortiche.



Riot y Fortiche han colaborado para crear experiencias impresionantes para los jugadores durante casi una década, colaborando por primera vez para crear el vídeo musical de "Get Jinxed" (con la participación de Djerv) para celebrar el lanzamiento de Jinx, una icónica campeona de League of Legends. Estas son algunas de las principales colaboraciones entre Riot y Fortiche: "WARRIORS" y "Enemy" (ambas desarrolladas con Imagine Dragons); "Seconds" (una cinemática en la que aparece Ekko, otro personaje de Arcane); "POP/STARS" (con Madison Beer, (G)I-DLE y Jaira Burns actuando como K/DA, la banda virtual de k-pop); y "RISE" (el himno del Campeonato Mundial de League of Legends 2018, en el que participan Glitch Mob, Mako y The Word Alive).



Fortiche trabajó codo con codo con Riot durante la fase inicial de ideación y el desarrollo de la historia de Arcane, y se convirtió en un colaborador esencial durante el desarrollo de la serie. Actualmente, Riot y Fortiche cooperan para crear la segunda temporada de Arcane, además de otros proyectos que se anunciarán más adelante. Arcane se estrenó en noviembre en Netflix en todo el mundo y en Tencent Video para China.



En noviembre de 2021, Arcane alcanzó el primer puesto mundial durante su estreno en Netflix y se mantuvo en dicha posición durante tres semanas seguidas, acabando entre las diez series más vistas en más de 52 países y manteniendo un 100 % de puntuación en Rotten Tomatoes. Recientemente, la serie ha ganado nueve premios en la 49ª edición de los Premios Annie, lo que la convierte en la serie de televisión más nominada y premiada del año. Entre las categorías en las que consiguió el galardón se encuentran "Mejor serie para la audiencia general", "Mejor diseño de personajes" y "Mejor guion". "Enemy", la canción de Imagine Dragons que forma parte de la banda sonora original, ha superado las mil millones de reproducciones y ha alcanzado el primer puesto de la lista de rock de Billboard.



"Las diversas colaboraciones con Riot Games y, en especial, Arcane han convertido a Fortiche en uno de los referentes del panorama internacional de la animación. Al confiar en nosotros, Riot Games nos ha dado las herramientas necesarias para lograr nuestros objetivos comunes y ha demostrado que es posible crear nuevo contenido que llegue a una gran audiencia. En 2023, celebraremos diez años cooperando, ¡por lo que no existe una forma mejor que esta asociación para simbolizar la confianza que sentimos y los objetivos de ambas compañías!", comentan Pascal Charrue, Jérôme Combe y Arnaud Delord, cofundadores de Fortiche.



Nicolo Laurent, director ejecutivo de Riot, comparte: "Fortiche se convirtió hace mucho en un colaborador importantísimo, pero este acuerdo nos permite asegurarnos de que cooperaremos estrechamente durante décadas. Ponemos el listón muy alto para todo el que trabaja con nosotros e insistimos en que comprendan a la perfección a los jugadores y en que se centren en ellos siempre. Desde el primer día, Fortiche ha sido el ejemplo perfecto de una compañía que antepone la experiencia de los jugadores a todo. Al cooperar con Fortiche, colaboramos para expandir las fronteras de lo posible y aumentar las expectativas de cómo se pueden representar los videojuegos en los medios de comunicación. A pesar de lo orgullosos que estamos de Arcane, tenemos claro que lo mejor aún está por llegar".



Fortiche, que ahora cuenta con 350 empleados y colaboradores repartidos por París, Montpellier y Las Palmas (España), seguirá operando independientemente de Riot, aparte de los puestos que ocupará en la junta directiva. El equipo de liderazgo de la compañía está compuesto por los cofundadores Charrue Pascal, Combe Jérôme y Delord Arnaud, y por Hervé Dupont, que ha sido nombrado director ejecutivo.