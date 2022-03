La Asociación Española de Cirujanos publica la 3ª edición del manual "Cirugía-AEC" Comunicae

martes, 15 de marzo de 2022, 10:03 h (CET) El escrito cuenta con un total de 24 secciones, 8 de ellas totalmente nuevas. La Asociación enviará un ejemplar a todos los socios de forma gratuita La continua formación de los cirujanos es indispensable para poder evolucionar al ritmo que marca la sociedad. Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) publica la tercera edición de su manual de cirugía, con el objetivo de que se convierta en el libro de cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de las diversas oposiciones que se llevan a cabo en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del mismo.

Este manual pretende que cualquier profesional de la cirugía, ya sea experto, novel o estudiante, pueda encontrar un resumen concreto no solo de los conocimientos ya adquiridos, sino de temas de interés de áreas específicas que deben saber para poder ejercer como cirujanos competentes. Además, el manual busca servir como origen de búsquedas o exploraciones de aspectos específicos, sirviendo de referente al alcance de cualquier cirujano.

Con el objetivo de que todos los asociados puedan seguir formándose y creciendo en el área de la cirugía, serán obsequiados con un ejemplar totalmente gratuito, que sirva de guía en su carrera profesional. Actualmente, los más de 5.000 socios que pertenecen a la AEC, recibirán un ejemplar de esta obra.

Tras varios años de trabajo y más de 300 expertos que han conseguido reescribir y actualizar esta obra, la AEC ha conseguido crear una obra de actualidad y calidad que incluye un total de 24 secciones, de las cuales 8 son completamente nuevas. 5 de ellas cubren aspectos generales y de fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sacromas y las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la última sección aspectos complementarios como ética y profesionalismo en cirugía, gestión de redes sociales, etc. En total 121 capítulos que cubren todos los aspectos de la especialidad.

El manual, coordinado por los doctores de la AEC, Pascual Parrilla Paricio, Eduardo García-Granero Ximénez, Elena Martín Pérez, Salvador Morales Conde, Salvador Navarro Soto y Eduardo María Targarona Soler; incluye secciones compuestas por un amplio abanico de temas, como son la inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en patología esofágica, la peritonitis y abscesos intraabdominales, la fluidoterapia y equilibrio electrolítico, etc.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC: “la Asociación está muy orgullosa de ver como finalmente sale a la luz esta obra, pudiendo cumplir con uno de los compromisos que se marcó como reto en las últimas Juntas Directivas: elaborar una obra que sirva como guía de consulta a los cirujanos. Es todo un placer trabajar para esta gran comunidad y llevar a cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los asociados y que reflejan el esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para seguir creciendo”.

Características técnicas del Manual:

EAN: 9788491101048

Páginas: 1.382

Encuadernación: Cartoné

Dimensiones: 21 X 28 cm

Edición: 3

PVP: 160 euros

