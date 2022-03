El metaverso y la realidad aumentada, por Martins Things Emprendedores de Hoy

martes, 15 de marzo de 2022, 09:52 h (CET)

El metaverso y la realidad aumentada son dos poderosas tecnologías que están en auge y representan no solo el futuro, sino también el presente del mundo en cuanto a avances sistemáticos y técnicos, enmarcados en la virtualidad y la realización de actividades en el plano digital.

Estos dos aspectos son los pilares de procesos tecnológicos en los que su presencia es clave para desarrollar nuevas dinámicas que antes eran impensables. En Martins Things, se dedican a la creación de tours virtuales de forma inmersiva con técnicas de vanguardia que se sustentan en la proliferación de estos progresos.

¿Cómo será la progresión del metaverso aplicado en la realidad aumentada el día de mañana? El metaverso continúa en desarrollo y avance, ya existen empresas alrededor del planeta encaminadas a adelantar, ampliar y fortalecer técnicas, programación y entornos virtuales de interacción social y económica. Las expectativas son altas y se espera que, en unos años, las posibilidades de inmersión sean considerables y permitan la inclusión de estrategias y destrezas puntuales con múltiples finalidades.

Los expertos en el tema apuntan a que el metaverso será la cualidad definitoria de la sensación de presencia e identidad en la virtualidad. Su pretensión es servir de espacio para la realización de todo tipo de actividades que hoy pueden hacerse en entornos físicos y palpables. La realidad aumentada está intrínsecamente relacionada con este concepto porque es un complemento eficaz para la puesta en práctica de procesos del metaverso que requieren la implementación de tecnologías enfocadas en la incidencia en tiempo real con el mundo real.

La progresión será paulatina, pero constante. Su incursión se establecerá primero en redes sociales, plataformas digitales y procesos entre dispositivos, pero se acrecentará con la integración de nuevas tecnologías en todos los campos posibles. Al añadir capas de información visual a la realidad física, se espera que se den experiencias nunca antes vistas en las que la inmersión no solo parecerá real, sino que incluirá mecanismos que facilitarán dicha percepción. En definitiva, una nueva comprensión de la realidad planteada desde cánones de avanzada y centrados en el metaverso. De esta forma, será posible efectuar compras, interactuar con todo tipo de personas, adquirir propiedades e incluso trabajar. Todos estos lineamientos apuntan a un punto álgido y polémico: hacer que la realidad alternativa sea la realidad imperante.

Martins Things, una empresa que realiza soluciones de tours virtuales con las tecnologías del mañana Para profesionales como Martins Things, el desarrollo consecuente del metaverso y la realidad aumentada implica un aumento de la experiencia inmersiva de sus usuarios, una apertura a nuevas estrategias de interacción en la puesta en práctica de sus tours virtuales y un crecimiento exponencial de las demandas del mercado.

En la actualidad, esta empresa ya realiza trabajos de vanguardia para todo negocio que solicite sus servicios con las tecnologías más avanzadas en su campo y con imágenes 3D. Su experiencia se efectúa con gafas VR para hacer un recorrido en 360º que resulta beneficio para aumentar ventas en sectores como el hotelero. Su eficacia y calidad garantizan resultados impresionantes con tecnologías de punta disponibles ahora.



