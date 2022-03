Funcionalidad, lenguaje y emoción, los pilares de Gauzak Emprendedores de Hoy

martes, 15 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

El diseño industrial es un ámbito que combina la creatividad con la funcionalidad para identificar necesidades en el mercado y desarrollar productos o innovar los existentes a fin de adaptarlos. Sin embargo, para conseguir estos beneficios, es necesario contar con profesionales en esta rama del diseño, capaces de brindar esa innovación o esa necesidad aún no resuelta por sus productos.

Es por ello, que disponer de un estudio de diseño exterior puede ser una gran ventaja para cualquier empresa, cuando se cuenta con los servicios de profesionales capacitados. En este caso, Gauzak es un estudio de diseño industrial que se caracteriza por su enfoque basado en el lenguaje, la emoción y la funcionalidad como sus pilares fundamentales.

Las ventajas de un estudio externo de diseño industrial El diseño de productos es un aspecto en el que muchas empresas requieren ayuda para innovar. En ocasiones, optan por buscar entre sus propios recursos los medios para diseñar un producto innovador o con potencial comercial, lo que no siempre brinda resultados. Por otro lado, contratar personal profesional en diseño industrial puede ser una solución efectiva, pero con un coste elevado si sus servicios no se requieren de forma recurrente.

Es por ello, que la mejor opción en estos casos es el outsourcing o externalización de servicios. Esta modalidad permite a la empresa centrarse en sus procesos de gestión, mientras el trabajo en diseño de productos se desplaza hacia un servicio externo, cuyos beneficios se adquieren a través de un estudio especializado en este ámbito.

Una de las especialidades de Gauzak son sus servicios como estudio externo de diseño industrial, los cuales brindan un diseño de producto altamente personalizado, junto con una atención cercana y eficaz. Su gestión se caracteriza por una comunicación ágil y una gran capacidad de anticipación y respuesta ante cualquier imprevisto que les permite articular su trabajo con la empresa de modo que funcionan como una más de sus unidades durante el proceso de diseño.

Un estudio alineado con las necesidades de sus clientes Existen varias opciones en el mercado del diseño industrial, sin embargo, Gauzak destaca por el enfoque singular que plasma en cada una de sus elaboraciones. Su trabajo se caracteriza por el concepto de Human Centered Design, el cual se basa en tres etapas, inspiración, ideación e implementación, y se lleva a cabo con su enfoque característico, que combina la reflexión y la funcionalidad con la emoción y la creatividad.

Su equipo trabaja con métodos que se adaptan a la dinámica de funcionamiento de la empresa, lo que les permite comprender sus objetivos estratégicos y traducirlos en un diseño de productos altamente personalizado, cuyas ideas recogen los rasgos más icónicos y distintivos de su respectiva marca para materializarlos en el producto final, de forma que pueden conectar al instante con su cliente o usuario ideal.



