Beneficios de formar parte del club privado de Kaixer

martes, 15 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, no siempre resulta fácil encontrar un proveedor que ofrezca todos o gran parte de los productos que una empresa necesita y que, además, brinde una buena relación calidad-precio, ya que pocas compañías cuentan con este beneficio.

No obstante, Kaixer es una de las mejores alternativas disponibles en el mercado a día de hoy. Esta es propiedad de WHAYSTONE CORPORATION, una sociedad de inversión presente en distintos sectores. La principal labor de Kaixer es ofrecer un servicio personalizado a colegios, empresas, autónomos, clubes e instituciones de toda España para sus compras, con precios de mayorista.

A través de una suscripción al club privado, los usuarios pueden acceder a miles de productos a precios de mayorista, por lo que brinda una oportunidad para que las empresas puedan adquirir los materiales que necesitan pagando menos.

Beneficios de pertenecer al club privado de Kaixer Kaixer, en su propósito por convertirse en el proveedor líder de productos para colegios y empresas de España, ha creado un club privado al que pueden afiliarse empresas, autónomos y colegios interesados en adquirir productos para su actividad a precios bajos.

A día de hoy, ya son muchos los usuarios que se han unido a este servicio por los múltiples beneficios que ofrece. Principalmente, consigue un amplio catálogo de productos en categorías como papelería, tecnología, bricolaje, merchandising, deporte, ropa de trabajo, ropa escolar, entre otros. Además, ofrece precios de mayorista, garantizando los precios más bajos del mercado que no se consiguen en otro lugar.

Más allá de ello, aquellas empresas y autónomos que se den de alta en este club privado se beneficiarán de la exclusividad de lidiar con un solo proveedor, lo que garantizará un ahorro de dinero y tiempo para su negocio.

Por último, otra ventaja destacada es que el servicio de envío es completamente gratuito para los suscriptores, por lo que no tendrán que pagar ningún porte adicional.

Para formar parte del club, los interesados pueden ingresar a la página web de la compañía y solicitar mayor información del servicio a través de una llamada telefónica o correo electrónico.

Variedad de productos Kaixer dispone de una página web con miles de artículos para equipar a las empresas, como mobiliario de oficina, equipos de electrónica, papelería, ferretería, rotulación, packaging, entre otros. Asimismo, se puede encontrar una sección de ropa de trabajo tanto para hombre como mujer, con la posibilidad de personalizar con los colores y logo de su empresa, así como todo tipo de EPI’s.

Este e-commerce cuenta con un sistema de pago seguro para comprar vía online a través de tarjeta de crédito y transferencia bancaria. Además, dispone de un servicio de atención al cliente que atiende las dudas de los clientes en todo momento de forma personalizada. A diferencia de otras plataformas online, en Kaixer es una persona quien atiende todas aquellas dudas de los clientes.

Contar con une-commerce que ofrezca variedad de artículos a precios competitivos es un gran beneficio para que las compañías puedan adquirir los productos que necesitan a precios bajos y con tan solo un clic.



