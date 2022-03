Nanofat, la técnica del Dr. Jorge Planas para favorecer el rejuvenecimiento de una forma no invasiva Emprendedores de Hoy

martes, 15 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Con el pasar de los años, la piel pierde volumen y empiezan a aparecer arrugas alrededor de los ojos, en la frente, cerca de los labios, etc. Ahora, este problema tiene solución gracias a los avances de la medicina, que cada vez utiliza métodos menos invasivos, como el Nanofat.

El Dr. Jorge Planas, experto en cirugía plástica, reparadora y estética, recomienda este método a la hora de rejuvenecer el rostro.

Nanofat: un método diseñado para el rejuvenecimiento Nanofat es un método novedoso para regenerar y revitalizar la piel. Se emplea sobre todo en pacientes que desean rejuvenecer su rostro y restaurar el volumen y calidad de su piel. Con esta técnica, se tratan áreas delicadas, como las arrugas alrededor de los párpados, labios, escote y cuello, así como la coloración oscura de las ojeras.

Se trata de una técnica de medicina regenerativa mínimamente invasiva, ya que se realiza bajo anestesia local y sin la necesidad de hospitalización. Además, a través del Nanofat Kit del Dr. Jorge Planas, el tratamiento no genera ningún tipo de rechazo del cuerpo. Este profesional manipula la grasa del paciente dentro de un sistema cerrado y estéril para obtener células madre extraídas de las caderas o del abdomen. Posteriormente, estas son utilizadas para llevar a cabo el tratamiento, haciendo que la recuperación sea mucho más rápida. Se consiguen resultados naturales, estables y duraderos gracias al tejido autólogo del propio paciente.

Tratamientos estéticos de la mano de expertos La cara es la carta de presentación de toda persona y, a la hora de querer mejorar su aspecto, recurrir a manos expertas del campo de la medicina es fundamental, como lo son las del Dr. Jorge Planas. Este profesional se encuentra entre los 100 mejores médicos especialistas en cirugía plástica en España, según la revista Forbes, ya que ha transformado con éxito la vida de miles de personas que han pasado por su consultorio. Este médico, a través de una valoración personalizada y detallada, logra conocer cuáles son las expectativas que desean sus pacientes y elegir el mejor tratamiento para conseguirlo. Es así como ha ayudado a miles de personas a recuperar su autoestima a través de métodos poco invasivos que garantizan resultados naturales.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.