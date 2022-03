Samurai Xtreme Race, un ejemplo de superación personal y compañerismo, una OCR de referencia en España Emprendedores de Hoy

El deporte y la aventura son convenientes y oportunos para el crecimiento personal integral, ya que potencian el bienestar, la salud y la liberación del estrés. En ese sentido, una carrera de obstáculos es un entorno adecuado para llevar una vida sana y para reforzar la disciplina y la responsabilidad.

Con ese objetivo, nació en 2015 la Samurai Xtreme Race, una carrera de obstáculos que, año tras año, se organiza en el entorno del lago artificial más grande de Europa, el Lago de As Pontes de García Rodríguez, en la provincia de A Coruña, Galicia. En este evento, se desarrolla una competición de vanguardia con un enfoque práctico, funcional e integral.

¿Qué es la Samurai Xtreme Race? La Samurai Xtreme Race es una carrera de obstáculos extrema, en la que la participación está abierta a todas las personas interesadas en divertirse y colaborar con una buena causa, ya que además se trata de una carrera solidaria. Esta carrera surge con el deseo y el objetivo de fomentar y promover el deporte como estilo de vida. Asimismo, permite adquirir valores en la práctica deportiva que resultan muy recomendables para el desarrollo personal y social.

Los organizadores de esta competición de obstáculos son expertos en la realización de este tipo de escenarios y confían en el poder de los valores del deporte para cambiar vidas y para conseguir una estabilidad mental, física, emocional y social. Con la participación activa en esta carrera, se potencia un bienestar general y un estado pleno de felicidad.

Con la implementación de este evento se propicia la disciplina, la sagacidad y el compromiso individual y colectivo. Su enfoque da cabida al trabajo en equipo y a la adquisición de retos y desafíos que conllevan esfuerzo y dedicación para la superación de las dificultades presentadas en la vida diaria.

¿Cuál es el desarrollo de la carrera Samurai Xtreme Race? Bajo el lema “un ejemplo de superación personal y compañerismo” se establece esta dinámica y apasionante prueba de 9 kilómetros de distancia y más de 42 obstáculos. Esta carrera nació en el año 2015 y su edición de 2022 se efectuará el 10 de julio, por lo cual las inscripciones ya están abiertas. Cada obstáculo se separa del anterior con una distancia máxima de 500 metros, aumentando la tensión y la adrenalina.

La Samurai Xtreme Race se desarrolla en su totalidad en un entorno natural espectacular, el Lago de As Pontes de García Rodríguez.

Una carrera solidaria a favor de la Fundación Degén Finalmente, cabe destacar que esta competición también cuenta con los más pequeños, para ellos se organiza la Samurai Junior Race, un pequeño circuito donde los más pequeños de la casa simulan lo que hacen los mayores, cuya recaudación íntegra irá destinada a la Fundación Degén (Fundación Española de Investigación en Enfermedades Neurodegenerativas y/o de Origen Genético). Así que, las personas que deseen convertirse en un Samurai, el 10 de julio deben estar en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña).



