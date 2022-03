Las camas de madera de Roble.Store Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de marzo de 2022, 18:17 h (CET)

La madera es uno de los materiales más utilizados en la fabricación de mobiliario. En este sentido, el roble destaca por la resistencia, elegancia, calidez y confort que proporciona a las diferentes estancias de un hogar. Además, combina a la perfección con casi cualquier estilo y decoración.

Empresas como Roble.Store se dedican a la creación de piezas con este tipo de madera específica. El catálogo virtual incluye mesas, escritorios, sillas, tableros y sobre todo, camas de madera de alta durabilidad.

¿Cuáles son los beneficios del uso del roble en mobiliario? Una de las principales características que atrae a los consumidores hacia el roble es su distintivo color marrón vivo y brillante. Este material se ha usado durante tanto tiempo en la carpintería tradicional que psicológicamente tiene una familiaridad reconfortante que transporta a las personas a un ambiente rústico y clásico. Para hogares con antigüedad, el aspecto de los muebles de roble complementa los accesorios, dando una sensación de continuidad al entorno.

Sin embargo, también puede complementar esquemas de diseño más modernos con sus bordes limpios y vetas sutiles.

Otro beneficio es su durabilidad y resistencia. Como una madera dura, el roble tiene una fuerza y longevidad natural, puede soportar golpes sin quebrarse ni desgastarse.

Asimismo, es impermeable y resistente a la mayoría de los factores ambientales como la lluvia, la humedad o el sol, por lo que su apariencia no cambiará con el tiempo en ambientes exteriores.

Alternativa de camas hechas de roble macizo Las camas forman parte de los muebles indispensables en un hogar. No solo se usan en decoración, sino que son las encargadas de asegurar un buen descanso al cliente y, por tanto, contribuyen a la salud y la concentración. Por estos motivos, es de gran utilidad escoger una cama de alta duración como aquellas fabricadas con roble.

En este sentido, las bases de descanso de roble macizo que ofrece Roble.Store garantizan una imagen de tranquilidad y calidez, además de un producto totalmente resistente. Cuentan con un diseño nórdico fabricado por la marca Nordicstory.

Entre las opciones que ofrece la tienda online, es posible seleccionar el modelo “Sofia”, el cual posee un espacio de almacenamiento debajo del colchón y en el cabecero. Otros ejemplares como la cama “Valencia” y “Judith” representan alternativas más sencillas e igual de funcionales.

Todos los productos de Roble.Store tienen un acabado 100% ecológico, fácil de limpiar y libre de compuestos orgánicos volátiles (COV), por lo que no emite ningún tipo de partículas tóxicas. De esta forma, cuidan la salud de las personas y garantizan la durabilidad de la madera.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.