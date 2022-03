Realización de producciones audiovisuales en streaming on set, con Flywus Studios Emprendedores de Hoy

Debido a la pandemia originada por el COVID-19, el contenido audiovisual como la publicidad, la producción de vídeos musicales e incluso la transmisión de eventos tuvieron que anularse durante meses. La principal causa fue la restricción de interacciones sociales para reducir la propagación de la enfermedad.

Como alternativa, Flywus Studios encontró una solución por medio del streaming en el set de rodaje. La compañía brinda una amplia gama de soluciones de transmisiones, monitorización y producción para todas las empresas o agencias que necesiten grabar un producto audiovisual de manera remota.

¿Qué ventajas tiene el streaming on set? El streaming on set es una nueva forma de grabar y mostrar en vivo cualquier tipo de producción audiovisual, sin necesidad de estar en el set ni en un escenario de forma presencial. Este tipo de servicio permite realizar las producciones como si estuviesen en un plató de rodaje, pero desde cualquier punto del globo.

Los proyectos pueden filmarse a distancia y transmitirse en simultáneo. Esto permite mayor comodidad para el equipo de producción, los actores y demás involucrados, ya que pueden ahorrarse gran parte del presupuesto, como es el traslado a las locaciones.

En el caso de los proyectos que necesitan obligatoriamente el traslado de todo el equipo, el trabajo también tiene sus beneficios. El streaming permite que un equipo más pequeño filme los elementos en una ubicación específica o que se realicen rodajes en simultáneo, lo que agiliza el trabajo de dirección.

Este servicio tiende a tener menor coste, porque no es necesario pagar por el transporte de los participantes. Además, brinda una mayor privacidad y seguridad para el personal.

Una nueva forma de producción audiovisual con Flywus Studios Flywus Studios posibilita que toda agencia pueda desarrollar su producción audiovisual desde cualquier parte del mundo y de manera completamente online. Dicho servicio permite transmitir rodajes a un servidor privado específico o simultáneamente en varias plataformas, ofreciendo una experiencia rápida y fluida (delays de 0,2 a 0,5 segundos en buenas condiciones de cobertura).

Asimismo, integra otros servicios como monitoreo remoto, asistencia de video, servicios técnicos, entre otras formas de asistencia, para garantizar que toda la transmisión se desarrolle sin problemas.

La empresa está ubicada en Canarias, por lo que la atención se hace mediante videoconferencias, de manera totalmente online, con la misma calidad y atención que ofrecen de forma presencial.

La alternativa moderna de rodaje en remoto creada por Flywus Studios facilita la labor de los Directores, DOPs y clientes, aún en condiciones adversas como la pandemia. Se espera que esta modalidad perdure gracias a todas las ventajas que ofrece en comparación al desarrollo tradicional de vídeos.



