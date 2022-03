Una propuesta original para el Día del Padre de la mano del restaurante Hikei Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de marzo de 2022, 18:04 h (CET)

Algunos regalos como los libros o la ropa nunca pasan de moda, aunque hace tiempo hayan perdido la capacidad de sorprender. Por contra, pensando en el próximo Día del Padre, hay regalos únicos que pueden marcar una diferencia. Un ejemplo de ello son las experiencias gastronómicas, que significan un momento de relajación y placer para el homenajeado.

En este sentido, regalar una comida o cena en el restaurante Hikei, ubicado en Orduña, es una gran opción como regalo para el Día del Padre. El local posee un ambiente acogedor y ofrece un menú degustación que resulta un obsequio ideal.

¿Qué incluye el menú degustación de Hikei? La comida con sus aromas y sabores es también una expresión de cariño. Es por eso que el menú degustación de 7 pasos de Hikei es un regalo para el Día del Padre ideal. El banquete se compone de 3 entrantes, 2 principales y 2 postres que se sirven en formato más pequeño para poder degustarlos todos.

El proceso de compra de los bonos regalo de Hikei Orduña es muy sencillo: tan solo entrando en la página web y haciendo clic en “Regala” se accede a las opciones para hacer un bono regalo a medida, ya que se permite elegir el número de menús, el vino que acompañará al menú y si se quiere, también los cafés. De esta manera, el beneficiario tendrá todo incluido y no tendrá que abonar nada.

Y aunque el regalo se entregue el Día del Padre mediante el bono que se emite automáticamente al finalizar la compra online, se puede disfrutar de la experiencia a lo largo de los siguientes 365 días, siempre contrastando la disponibilidad con el restaurante.

Brindar la oportunidad a un padre de disfrutar de una experiencia gastronómica en compañía de quién él elija es, sin duda, el mejor de los regalos y dejará un bonito recuerdo.

Hikei, un restaurante de referencia en Orduña Hikei está ubicado en la calle Kale Barria 13 de la ciudad de Orduña y es un punto de referencia tanto para los habitantes locales como para los turistas. El servicio que ofrece el restaurante es de primer nivel, ya que en la barra es posible disfrutar de las mejores cervezas y vinos con unos pinchos deliciosos.

Las reservas de mesas se realizan simplemente con una llamada telefónica. Por otra parte, para recibir el bono regalo se puede elegir entre el envío por mail, envío postal o entrega en mano en el establecimiento, como se indica durante la compra en la web.

Una experiencia gastronómica extraordinaria como la que propone el restaurante Hikei es un regalo para el Día del Padre sorprendente y una demostración de amor que no le dejará indiferente.



