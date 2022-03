Imagina Visual traslada las orlas al formato digital Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de marzo de 2022, 17:41 h (CET)

La fotografía cuenta cada vez con más herramientas tecnológicas, a las cuales, muchos de los servicios más tradicionales han tenido que adaptar sus productos. Uno de estos elementos es la orla fotográfica, un ornamento muy común en fotografías conmemorativas que, actualmente, se ha trasladado al ámbito multimedia por medio de las herramientas digitales.

Imagina Visual es un estudio fotográfico que comprende la importancia de este proceso de adaptación, por lo que ha aprendido a trasladar a la esfera digital todo su repertorio de orlas fotográficas, por medio de vídeos cortos que acompañan la fotografía a modo de una orla animada.

Una orla digital que le proporciona vida a la fotografía La innovación de estas orlas digitales va más allá de únicamente adaptar el producto a este formato. Las herramientas multimedia permiten crear retratos vivos, dinámicos y altamente expresivos, con los cuales se puede jugar con el movimiento no solo de los elementos gráficos de la orla, sino incluso de la persona retratada, mediante un vídeo retrato que reproduce en bucle una expresión o movimiento de la persona retratada, para emular la sensación de una fotografía viva.

Sus primeras propuestas, a base de GIFs animados, mostraron que la animación de los elementos gráficos puede hacer de las fotografías un recuerdo vivaz y fácil de compartir al instante con amigos y familiares.

Actualmente, tras más de cuatro años de experiencia e innovación en este producto, ha desarrollado orlas animadas en vídeo, con mejor calidad en la imagen final y que funcionan por medio de una aplicación digital, la cual permite a los usuarios compartir el contenido con quien deseen, pero no permite descargas a terceros, por lo que resulta mucho más seguro.

Recuerdos interactivos que perduran toda una vida Imagina Visual cuenta con más de 15 años de experiencia en la elaboración de orlas para fotografía, altamente requeridas en diversos centros educativos, graduaciones, bodas y demás eventos que utilizan este ornamento, lo que las hace uno de sus productos más destacados. Además, sus tarifas son accesibles en proporción a la calidad de su servicio que, además de las orlas, tanto animadas como en papel, incluye un retoque digital completo para dar a la imagen la mejor calidad y vistosidad estética.

Gracias a todas estas características, sus servicios tienen una importante demanda no solo en instituciones educativas o eventos institucionales, sino también entre usuarios particulares. Estos aprovechan servicios como el fotorreportaje para generar un recuerdo familiar novedoso, moderno e interactivo y que perdura para toda la vida, o el fotorreportaje familiar interactivo, que brinda a sus usuarios la sensación de revivir ese momento cada vez que lo visualizan.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.