¿Cómo vender un piso al contado? PisoAlContado

lunes, 14 de marzo de 2022, 17:26 h (CET)

Una de las empresas que ofrece ahora mismo a las personas la posibilidad de vender su piso al contado es PisoAlContado. Son muchas las razones por las cuales una persona puede querer vender su piso al contado de forma rápida y segura, sin embargo, hasta ahora las opciones para hacerlo eran limitadas.

Esta es una compañía de inversión inmobiliaria ubicada en Mataró, pero que ofrece sus servicios para toda España. A través de ellos, se puede lograr la venta de propiedades, terrenos o fincas y obtener el dinero por ellas en tan solo tres días.

Vender un piso al contado de forma rápida y segura La razón por la que hoy en día hay personas más interesadas en vender su piso al contado es porque, de otra manera, la venta de una vivienda puede tardar hasta un año. A esto también se le debe sumar el tiempo que tardan las compañías inmobiliarias en conseguir el comprador y la oferta correcta, así como el tiempo que requiere el comprador para adquirir la hipoteca que le permita comprar la propiedad. Definitivamente, esta no es una opción para las personas que desean hacer una venta rápida de su piso, sin tener que arriesgarse a ofertas poco atractivas o a ventas inseguras. Sin embargo, PisoAlContado es una compañía a través de la cual las personas pueden vender su propiedad en apenas dos días, e incluso pueden solicitar sin compromiso una oferta por su vivienda en venta en menos de 24 horas. La idea es facilitar al propietario la venta de su piso al contado de forma rápida, pero también de manera segura y a un precio justo.

¿Cuáles son las ventajas de vender un piso al contado? La principal ventaja de vender una propiedad al contado, y especialmente con esta empresa, es que las personas reciben el dinero que necesitan en su cuenta muy rápidamente, concretamente en menos de 72 horas. Así podrán disponer de él de la manera que el propietario desee, sin complicaciones, sin largos trámites y sin tener que esperar durante meses para obtener rentabilidad de su piso. Por otro lado, empresas inmobiliarias como esta ofrecen una garantía en la que se comprometen a pagar inmediatamente el 100% del precio acordado, sin ningún tipo de retrasos. Además, hay que considerar que a través de ellos, el propietario no tiene que pagar comisiones por su venta, incluso la oferta que recibirá por su piso está libre de compromiso y no requiere de gasto adicional alguno.

Quienes necesiten vender de manera urgente su piso sin tener que lidiar con las compañías inmobiliarias y los largos tiempos de espera, encuentran en PisoAlContado una opción disponible.



