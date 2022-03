La formación fotovoltaica se consolida como una salida laboral y una posibilidad de negocio rentable Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de marzo de 2022, 16:17 h (CET)

Aunque las circunstancias climáticas actuales exigen con urgencia la implementación de fuentes de energía limpia y renovable, son más bien pocas las empresas que ofrecen dispositivos y tecnologías para su producción. Esta situación puede presentarse, en parte, porque muchas de las compañías o particulares no cuentan con los conocimientos necesarios para emplearse, emprender o crear una línea de negocio que contemple la energía verde.

Por este motivo, MPV Solar Reference, diseñó un máster especializado y varios cursos libres que buscan introducir y afianzar los conocimientos en formación fotovoltaica, como una alternativa sustentable para la producción de energía eléctrica.

Formación fotovoltaica: una posibilidad de negocio y una oportunidad de crecimiento profesional Debido a los incentivos gubernamentales para estimular el tránsito hacia energías limpias, distintas comunidades se han puesto a la tarea de cambiar sus sistemas de red eléctrica convencionales por una estructura fotovoltaica. Este interés ha incentivado un mercado poco explorado por las compañías en el pasado, generando nuevas oportunidades de empleo para los profesionales y nuevas posibilidades de negocio para emprendedores o gerentes. Aun así, es difícil encontrar personal que se interese y tenga conocimientos sobre proyectos relacionados con la fotovoltaica, por lo que es necesario expandir sus fronteras en cuanto a capacitación.

Si bien el conocimiento en este sector implica adentrarse en conceptos y metodologías complejas, las temáticas relacionadas con su desarrollo no tienen por qué ser inaccesibles para las personas. Muchas de las opciones de formación en fotovoltaica presentan un cúmulo de teoría parametrizada en unas estrategias de enseñanza que no permiten la correcta aprehensión y aplicación de los temas a un proyecto concreto. En esta medida, solo se involucran los conocimientos relacionados con la parte de diseño y cálculos, pero se olvidan otros aspectos en la implementación, como por ejemplo, la delimitación de los alcances del proyecto, la planificación de la obra de infraestructura para su ejecución, la instalación y verificación de los equipos o el seguimiento continuo para la detección de anomalías. Todos estos aspectos suelen involucrar a otros agentes del sector que el experto en fotovoltaica debe conocer de antemano y en su totalidad.

Programas de educación especializados en formación fotovoltaica Para abarcar un conocimiento más amplio, MPV Solar Reference diseñó dos programas curriculares divididos en un Máster Full 360° y un catálogo de cursos libres gratuitos. El programa de máster busca abordar todos los ángulos relacionados con la fotovoltaica como los componentes, cálculos, diseño, ventas, emprendimiento, etc., partiendo del conocimiento vivencial de expertos, que a día de hoy, trabajan e implementan estructuras de energía fotovoltaica en sus negocios y procesos corporativos. Por otra parte, los cursos libres están diseñados para introducir a cualquier persona al sector de la fotovoltaica, con el fin de que puedan conocer e instalar un sistema energético desde cero.

Con estos dos programas, este centro de formación espera generar aportes significativos al sector, a partir de una formación detallada y práctica de los agentes que deseen ser parte del cambio en las necesidades energéticas del mundo, mientras aprovechan oportunidades de empleo o negocio.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.