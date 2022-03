El procedimiento de medidas paterno-filiales, por DABOGADOS Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de marzo de 2022, 15:58 h (CET)

Durante el año 2020 se produjeron en España alrededor de 77 mil divorcios. De estos, unos 62 mil se resolvieron gracias al acuerdo entre ambas partes, mientras que el resto acudió a la justicia, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Muchos de estos matrimonios que terminaron, tienen hijos menores de edad, por lo que para lograr una separación saludable es necesario tener en cuenta las medidas paterno-filiales. En este sentido, la mejor forma de llegar a un acuerdo es recibiendo ayuda de abogados expertos en la materia, como D. David Gómez González (Socio-Fundador) y D. ª María Tena Fernández (Socia) de DABOGADOS.

El procedimiento de medidas paterno-filiales El procedimiento de medidas paterno-filiales es un asunto judicial que establece cuáles serán las condiciones, derechos y deberes de los niños y adolescentes tras la ruptura de la relación de sus padres. En este sentido, el artículo 154 del Código Civil de España es el que define cómo se realiza este procedimiento. Este fue modificado por la Ley Orgánica 8/2021, publicada el 4 de junio de 2021. En ella, básicamente se establece que los padres deben velar por los menores y proveer todo lo necesario para su bienestar. Asimismo, deben representarlos, administrar sus bienes y determinar su lugar de residencia.

La Audiencia provincial de Pontevedra, sección 1ª, en sentencia de fecha 19 de junio de 2019, agregó que los padres tienen la obligación moral y legal de cumplir con lo anteriormente señalado.

Para llevar a cabo el procedimiento se recomienda que ambos padres inicien el proceso de mutuo acuerdo. En este sentido, se habla de un convenio regulador donde se establecen los pactos que los padres hacen con respecto a sus hijos.

Este tiene una amplia libertad de elaboración y no siempre se limita a las visitas y a la pensión de alimentos, se pueden incluir el acompañamiento de las mascotas familiares, visitas a familiares, celebración de fechas importantes para la familia, entre otros. Finalmente, un juez será el encargado de analizar el acuerdo y determinar si le conviene o no a los menores involucrados.

DABOGADOS: despacho de Abogados en Madrid El despacho DABOGADOS se caracteriza por ser multidisciplinario. Cuenta con un equipo de abogados profesionales e independientes que se especializan en diferentes áreas del derecho. Su servicio es reconocido por ser personalizado, de alta calidad y eficiente, lo que convierte a este bufete en uno de los más importantes de España.

Entre sus especialidades destaca el ámbito de los divorcios y derechos familiares. En el caso de la disolución del matrimonio se pueden presentar de dos tipos: los de mutuo acuerdo y los contenciosos, en el despacho están capacitados para ambas situaciones. Los abogados expertos en esta área saben cómo proceder de acuerdo a cada caso, sea un asunto de repartición de bienes, patria potestad o medidas paterno-filiales.

Llegar a un acuerdo que vele por la seguridad e integridad familiar es muy importante tras un divorcio.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.