Uroinfo ofrece evaluación, tratamiento y acompañamiento en cistitis recurrentes

lunes, 14 de marzo de 2022, 15:50 h (CET)

Todas las personas pueden sufrir en algún momento de sus vidas de cistitis, patología que se refiere a la inflamación de la mucosa vesical. Esta se presenta con mayor frecuencia en las mujeres y, generalmente, se debe a infecciones bacterianas. En estos casos, se denomina como infección urinaria, la cual puede producirse varias veces al año. Las mujeres que padecen de cistitis recurrentes deben ser evaluadas por especialistas en urología que proporcionen un tratamiento adecuado. En Uroinfo ofrecen valoración médica, tratamientos innovadores y seguimiento de esta patología para que quienes la padecen se recuperen satisfactoriamente.

Cistitis recurrente: ¿qué es y cuál es su origen? Las infecciones bacterianas del tracto urinario son las causantes, en la mayoría de los casos, de las cistitis. Estas son más frecuentes en las mujeres debido a que la distancia entre la uretra y la vejiga es más corta que en los hombres, lo cual facilita la entrada de microorganismos hacia la mucosa vesical. Por esto, también es común que la infección ocurra en repetidas ocasiones. Estas se suelen tratar con antibióticos, los cuales curan la patología y eliminan los síntomas que esta produce. Cuando la infección se presenta más de 3 veces al año, se llama cistitis recurrente y, a diferencia de las cistitis agudas, amerita diferentes estudios complementarios para tratarla. Por ello es, muy importante que quienes presenten infecciones urinarias sean evaluadas por urólogos con experiencia en estas. En Uroinfo son especialistas en cistitis recurrentes, por lo que pueden aliviar los síntomas que produce esta patología, así como curarla.

La atención especializada de Uroinfo para el tratamiento de cistitis recurrentes En la aparición de cistitis recurrentes hay muchos factores de riesgo relacionados, entre los cuales se encuentran embarazo, incontinencia fecal o colocación reciente de sondas. Estos factores deben ser considerados en el momento de evaluar a una paciente con síntomas de cistitis para poder establecer el tratamiento más adecuado. Asimismo, es necesario que ante esta patología se realicen exámenes complementarios y se haga un seguimiento prolongado en el tiempo para su completa resolución.

Esto es lo que ofrecen en Uroinfo, donde todas las pacientes reciben valoraciones médicas completas y estudios complementarios que permiten proporcionar tratamientos eficaces. Entre las opciones más efectivas a la hora de tratar esta anomalía, se encuentran los tratamientos con estrógenos tópicos, la profilaxis antibiótica oral y las autovacunas bacterianas. No obstante, a pesar de que existen varias opciones, el uso de cualquiera de estos tratamientos debe ser estudiado y aplicado de forma individualizada y personalizada según las condiciones que presente cada paciente.

El Dr. Leonardo Tortolero es un urólogo con muchos años de experiencia, no solo en cistitis recurrentes, sino en otras patologías del tracto urinario. Por ello, puede determinar si existen otras afecciones de este tipo en las pacientes y aplicar tratamientos adecuados. Además de esto, el Dr. Tortolero realiza seguimiento de cada paciente hasta comprobar que la patología haya tenido resolución.

En Uroinfo se especializan en la cistitis recurrente, patología que necesita valoración médica completa, estudios complementarios y seguimiento para su curación. El Dr. Leonardo Tortolero evalúa de forma personalizada a las pacientes para ofrecer tratamientos efectivos en cada caso.



