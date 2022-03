Cursos intensivos para adultos de la mano de La Academia de Inglés Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de marzo de 2022, 13:24 h (CET)

Uno de los idiomas más hablados en el mundo es el inglés y, actualmente, aprenderlo es una necesidad para los adultos que buscan adquirir un mejor puesto de trabajo, ingresar a una empresa que trabaja con esta como segunda lengua o dar clases de idioma en colegios bilingües.

Conociendo estas necesidades, La Academia de Inglés creó un curso intensivo para adultos, quienes buscan mejorar sus habilidades en el idioma y de igual forma conseguir una certificación.

Estrategias para el aprendizaje de adultos por La Academia de Inglés Si bien existen múltiples cursos en todo el país que enseñan el idioma, esta academia creó unas clases especializadas para las personas de más edad que no aprenden del mismo modo que un niño o un adolescente. Hay quienes dicen que la única forma de aprender el idioma es estudiarlo desde pequeños, pero con el tiempo se han implementado estrategias más alineadas al desarrollo de los adultos, que ayudan a una comprensión adecuada y completa.

Para ello, La Academia de Inglés implementa intensivos que brindan la opción de adaptar los horarios y la modalidad de las clases.De igual forma, definir la intención de aprender inglés de un adulto es sumamente importante para obtener los resultados adecuados, ya que se desempeñan las actividades de aprendizaje dependiendo de su gremio laboral.

De igual forma, para ampliar este vocabulario, la academia cuenta con profesores nativos que ayudan a mejorar la fluidez en el inglés a través de clases en vivo que permiten aclarar dudas.

Cursos con clases rápidas y especializadas La Academia de Inglés proporciona múltiples oportunidades de aprendizaje con sus diferentes cursos. De los más demandados está el intensivo de 6, 10, 15 horas a la semana que está destinado a las personas que requieren mejorar sus habilidades en el idioma en el menor tiempo posible.

El intensivo se dicta con un máximo de ocho personas para asegurar una comprensión grupal completa. Entre su contenido, se mejorará la conversación con los profesores nativos, mediante la práctica de inglés empresarial, práctica de conversaciones en llamadas de teléfono o en conferencia, así como role plays o actuaciones de situaciones habituales.

Además, al concluir el intensivo, se entrega una certificación linguaskill de Cambridge que, al igual que los exámenes tradicionales PET (B1), FIRST (B2), CAE (C1), no tiene fecha de caducidad. Esto quiere decir que los alumnos serán aprobados de por vida y podrán utilizarlo en su currículum durante toda su vida laboral.

Es por ello que para todas las personas interesadas en conseguir una certificación y adquirir las habilidades adecuadas para mejorar su inglés, La Academia de Inglés cuenta con un sitio web donde despliegan toda la información de los intensivos, costes y demás detalles relevantes para mejorar el idioma en tiempo récord.



