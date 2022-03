Llega a España de la mano de Tantrum CBD el complemento aprobado por la WADA en Tokio 2020 Comunicae

lunes, 14 de marzo de 2022, 16:48 h (CET) Se presenta de forma oficial, la primera marca de derivados del cáñamo formulada únicamente para deportistas profesionales en España, han preguntado a su CEO Mario González como nace este proyecto Es ampliamente conocido en el mundo deportivo que beneficios tiene el CBD para los deportistas para aumentar su rendimiento.

Campeonato de España de Wakeboard 2021, en ese momento Mario González CEO de Tantrum CBD, lleva tiempo como Business Development Manager for EMEA en el laboratorio Español CANNAB2BIS HEALTH CARE S.L, a su vez lo compagina con su larga carrera profesional en el sector de la Medicina privada.

Lleva tiempo con una idea en la cabeza, ofrecer a los deportistas Españoles una línea de productos de CBD que marque la diferencia, aprovechando su relación directa con el mundo del deporte profesional y su trabajo en Cannab2bis Health Care, lleva tiempo comentando a su circulo deportivo que les parecería tener una marca de CBD con garantías, hasta el momento todas las marcas del sector no se ajustaban al perfil de un deportista profesional por los niveles de THC. Después de la comida del campeonato de España de Wakeboard se encuentra charlando con su amigo y clásico en España del Wakeboard Carlos Casaus, en ese momento nace Tantrum CBD.

De forma directa Mario le pregunta a Carlos como llamaría a una marca marca de CBD para deportistas, él le responde sin titubear TANTRUM. (Tantrum es un truco de Wake Board).

En ese momento comienza la formulación del producto, saliendo de los formatos habituales para deportistas que solo disponen de CBD en formato ISOLADO o BROAD SPECTRUM, la idea es ofrecer un aceite FULL SPECTRUM pero sin THC detectable.

Las formulaciones llevaron meses de pruebas hasta que consiguieron eliminar casi al completo el THC por que casi y no totalmente, es simple si no se deja alguna traza se perdería el ENTOURAGE EFECT.

El ENTOURAGE EFECT o efecto sequito: Está verificado el fenómeno en el que los efectos de un extracto de cáñamo son más efectivos terapéuticamente cuando todos los componentes de la planta se mantienen en su totalidad.

Cuando el primer lote de Tantrum CBD esta analizado por Fundación Canna y listo para su venta, aparece el primer deportista Español que se interesa en el proyecto. Luis Feliz Cepedal, le envían las analíticas para que se las proporcione a su federación deportiva, en unos días recibe la notificación de que lo aprueban, fue un momento muy emocionante para Mario González y Luis Feliz , en la actualidad además de ser imagen de Tantrum CBD les une una gran amistad, Luis ha podido retomar su entrenamiento para KONA 2022 sin molestias.

En los días siguientes reciben un mensaje por Instagram del corredor Español de SBK Erik Morillas, comenta las molestias que tiene y que le han comentado que el CBD puede ser un aliado para estar mas cómodo a la hora de competir ya que tiene dolores que no le hacen estar al 100% de sus posibilidades. Le explican el proyecto y poco tardó en unirse, en estos momentos prepara la temporada 2022 con su equipo Mas Little Italy y es imagen de Tantrum CBD.

No pueden seguir sin mencionar a todos los integrantes de su equipo en la actualidad, como no su gran amigo Carlos Casaus partícipe de dar el nombre a la marca, entre otros ellos se encuentran:

Luis Feliz Cepedal (triatleta)

Erik Morillas (Piloto SBK)

Felisa Van Ares (Ciclista)

Adrián Esteban Gallego (Wakeboarder)

María RL (Snowboarder)

Emilio José de Haro (Snowboarder)

David González García (Wakeboarder)

Malinowski Cuevas Tadzik (Wakeboarder)

Todos ellos apoyan la marca de forma oficial y ayudan a salir de la estigmatización que tienen estos derivados en el mundo del deporte Español.

Queda comentar que gracias a la aprobación de la WADA del uso de productos con CBD para las Olimpiadas de Tokio 2020, este proyecto ha sido posible.

