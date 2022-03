Friends Of Lefties: Gigi Vives x Lefties New Woman Collection SS22 Comunicae

lunes, 14 de marzo de 2022, 16:21 h (CET) Abrir el armario a los colores y tendencias de la temporada con Gigi Vives x Lefties, la nueva colección protagonizada por la conocida influencer que viste los key ítems de esta primavera e inspira la colección de camisetas diseñadas con sus fotografías más icónicas FRIENDS OF LEFTIES GIGI VIVES WOMAN COLLECTION SS’22 es la nueva propuesta de la firma de moda para esta temporada con la que actualizar el armario y llenarlo de color con esenciales renovados, prendas imprescindibles esta primavera para estar siempre perfecta estrenando coloridos conjuntos cada día.

Gigi Vives es la protagonista de la nueva campaña #friendsoflefties. Como en los anteriores editoriales de moda #friendsoflefties protagonizados por Marta Lozano, Teresa Andrés, Mery Turiel, Rocío Osorno o Belén Hostalet, entre otras. En esta ocasión, la influencer Gigi Vives es la imagen de la colección primavera-verano’22 que incluye cuatro coloridas camisetas diseñadas con sus fotografías más icónicas de redes sociales que se combinan con las últimas tendencias en moda para mujer que la influencer luce posando frente a la cámara del equipo de Lefties. Gigi comparte la misma filosofía y visión de la moda que la firma y forma parte del universo de Lefties de una forma totalmente diferente y única. Es la segunda vez que la influencer colabora con Lefties, en 2018 se lanzó una colección de camisetas que fue todo un éxito.

El conocido influencer y fotógrafo Albert Mullor (@albertmullor) uno de sus mejores amigos de Gigi, es el autor de las cuatro imágenes estampadas en las camisetas que Lefties ha seleccionado para esta colección cápsula, disponibles en color blanco, azul, rojo y naranja.

Camisetas se convierten en la prenda perfecta para combinar con la amplia colección que Lefties ofrece y presenta esta primavera. Desde el blazer cropped básico con doble abotonadura hasta los diferentes tipos de pantalones, Lefties los tiene todos, de tiro alto, con pierna ancha o con largo tobillero y también de tiro medio, así como camisas oversize o vestidos con abertura delantera. Una colección para esta temporada con mucho color, donde predominan el rosa, lila, azul, verde, rojo o amarillo, entre otros. En cuanto a calzado, las sandalies mule de tacón o las sandalias cruzadas acolchadas completan el total look.

Y el accesorio definitivo, las gafas de sol de pasta con diferentes monturas extragrandes, un complemento moderno y versátil que la influencer luce con su propio estilo en la campaña. Una colección con la que actualizar el armario y vestir con las últimas tendencias combinando las prendas y creando outfits para cada día. Siéntete como una auténtica influencer y crea looks con el conjunto de blazer, oversize o crop, pantalón para ir siempre a juego con bolso y sandalia, para estar perfecta en cualquier ocasión.

La nueva colección FRIENDS OF LEFTIES GIGI VIVES WOMAN COLLECTION SS’22 ya está disponible en todas las tiendas de la marca, en el canal de venta online de la marca y en su aplicación. Lefties lanza cada semana nuevas prendas y colecciones donde escoger el diseño que mejor exprese la personalidad de su cliente cada temporada renovando constantemente todas sus colecciones y aportando diseño, confort, calidez, funcionalidad e innovación en cada prenda mediante un estilo fácil y sin esfuerzo, mostrando los mejores diseños en moda accesible y las últimas tendencias al mejor precio. Una amplia, cuidada, variada gama de prendas y productos, creados y diseñados para adaptarse a cualquier edad, silueta y estilo.

Lefties.com. La renovada página web lefties.com impulsa la apuesta de la marca de moda por el canal y la innovación digital, con un diseño adaptativo y funcional que garantiza al 100% el acceso web a los usuarios desde cualquier dispositivo con una web muy funcional y visual para una navegación totalmente intuitiva. La web es un amigable punto de encuentro digital entre marca y cliente, una auténtica plataforma multicanal que da respuesta a todos los requerimientos del usuario mostrando la innovación constante de la marca.

Acerca de Lefties

Lefties es una de las principales empresas de moda accesible del panorama nacional. Dirigida a todo tipo de públicos y edades, la marca cuenta con tres secciones para adaptarse a todas las necesidades del mercado: señora, caballero y la sección infantil (bebé, niña y niño). Cada una de las colecciones cuenta con su propia línea de calzado y complementos para ofrecer un total look a toda la familia y desarrolla diariamente nuevas formas de ofrecer a sus clientes el mejor producto de moda. En la actualidad Lefties cuenta con 169 establecimientos y presencia en 8 países (España, Portugal, México, Qatar, Arabia Saudí, Marruecos, Túnez y Dubái). Lefties forma parte del Grupo Inditex, uno de los mayores grupos de moda y distribución del mundo. Bajo el sello de calidad Inditex, Lefties integra en su modelo de negocio el diseño, fabricación, distribución y venta de sus productos. Siempre dando una respuesta ágil a las necesidades del mercado en cuanto a creatividad, diseño y calidad.

