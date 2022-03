QuadMinds revoluciona el modo en que las empresas de logística planifican sus entregas optimizando rutas Comunicae

lunes, 14 de marzo de 2022, 16:28 h (CET) La empresa creó, en 2011, una plataforma con un poderoso algoritmo de optimización, que sigue evolucionando y que es capaz de ahorrar hasta un 85% del tiempo de planificación de rutas de empresas que tienen una operación de entrega. Líder en Hispanoamérica, la compañía cuenta con más de 500 clientes que optimizan sus entregas diariamente y logran un ahorro de hasta un 22% en los costes asociados al transporte Hoy en día, con un volumen de envíos en constante crecimiento, la gestión logística juega un rol fundamental. Las empresas necesitan ser eficaces en el proceso de entregas. Pero no solo eso. Ofrecer un valor añadido que se diferencie de la competencia y permita adelantarse a las demandas del mercado es clave.

En este sentido, QuadMinds llega a España para ayudar a las empresas a mejorar sus tiempos de planificación, sus costes y el nivel de servicios gracias a su plataforma SaaS, líder en Hispanoamérica. Con un algoritmo de más de 11 años de vida que ha crecido y está en constante evolución, QuadMinds pone el foco en la optimización de rutas de entregas de última milla, aportando valor en cada fase. Esto se traduce en una mejora del servicio al cliente de hasta un 6%.

La plataforma de SaaS de QuadMinds permite planificar y optimizar rutas de entrega de un modo sencillo, ahorrando hasta un 85% del tiempo de planificación, y cumpliendo con los tiempos deseados de entrega, además de evitar contratiempos en el transporte de los paquetes.

¿Cómo funciona QuadMinds?

El funcionamiento de esta plataforma de SaaS es simple. Accediendo desde la web de QuadMinds con un usuario y contraseña, previamente configurados, la empresa, independientemente de su tamaño y sector, puede dar de alta a sus clientes y conductores de su flota, o de terceros.

Posteriormente, el usuario puede cargar mediante un archivo o de forma manual o por integración con otros sistemas por medio de API, los pedidos a entregar y los puntos de salida de manera que, su algoritmo pueda generar recorridos de forma optimizada de diferentes maneras: manual, por polígono, por zona, o automática. Para ello, la plataforma tendrá en cuenta múltiples parámetros como los atributos de los pedidos (peso, dimensiones, forma) así como otras variables como, por ejemplo, la disponibilidad y ubicación de la flota, compromisos de entrega o la jornada laboral de los conductores.

Durante la jornada, la empresa podrá realizar un seguimiento en tiempo real de la entrega de pedidos, y conocer el porcentaje de entregados o no entregados. Asimismo, también, podrá disponer de información sobre el número de visitas realizadas y tiempo de demora en clientes. Por su parte, el conductor tendrá acceso a una aplicación que le permitirá certificar las entregas a través de la firma del cliente, incluir fotos o comentarios o indicar si el pedido no fue entregado.

El cliente final también es importante en este proceso, y por eso, el usuario de QuadMinds puede elegir enviar notificaciones a sus clientes en el momento en que sus paquetes sean enviados. De esta forma, el consumidor final, tendrá una completa visibilidad del estado de su pedido vía SMS o email, además de poder reprogramar la entrega o facilitar cualquier información importante en relación a ello.

Ahorro de hasta un 22% en los costes asociados al transporte

Es indudable que la optimización de rutas de entrega tiene un impacto directo y positivo en la empresa que lo lleva a cabo en lo referente al ahorro, pero también tiene otras ventajas. Por ejemplo, permite poder gestionar de forma más ágil las incidencias, incrementar la satisfacción de los clientes, y cuidar el medio ambiente al reducir las emisiones de carbono y, por tanto, su huella de carbono.

Son ya más de 500 clientes, desde grandes corporaciones a ecommerces de diferentes sectores los que confían en QuadMinds para optimizar sus entregas, logrando reducir los costes asociados al transporte en hasta un 22%.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Fundación Mahou San Miguel y las Consejerías de Empleo y Educación de la CAM impulsan la FP Dual Schaeffler publica su Informe de sostenibilidad 2021 Alta demanda de profesionales con idiomas en Barcelona: Adecco busca 100 perfiles bilingües en alemán Julia Carpio, nueva directora de Servicio de Adecco Staffing Llega a España de la mano de Tantrum CBD el complemento aprobado por la WADA en Tokio 2020