Ribaroja se convierte en el primer municipio valenciano con una cátedra de contratación pública

lunes, 14 de marzo de 2022, 16:01 h (CET)

lunes, 14 de marzo de 2022, 16:01 h (CET) El alcalde de Riba-roja de Túria (Valencia), Robert Raga, ha firmado un convenio de colaboración con la rectora de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, Concha Burgos, para la creación de la Cátedra de Contratación Pública PYMEL con el objetivo de formar a sus trabajadores en materia de contratación pública El alcalde de Riba-roja de Túria (Valencia), Robert Raga, ha firmado un convenio de colaboración con la rectora de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, Concha Burgos, para la creación de la Cátedra de Contratación Pública PYMEL con el objetivo de formar a sus trabajadores en materia de contratación pública.

La finalidad de este convenio, en el que es consistorio invertirá 70.000 euros, también es la realización de actividades de docencia, investigación, generación de conocimiento, difusión, creación de eventos, transferencia de know how en el ámbito de la contratación pública para pequeñas y medianas entidades locales.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha destacado la importancia de esta cátedra que "es pionera en el ámbito de la contratación pública, en favor de la transparencia la innovación en los procedimientos y la eficiencia de los contratos públicos, favoreciendo a las pequeñas y medianas empresas locales y a la economía local”.

Entre las actividades de la Cátedra destacan las de formación, en las que se buscará la profesionalización y la especialización; el diseño e impartición de titulaciones propias y de postgrado donde se refleje la realidad de la contratación pública PYMEL; las actividades de difusión y transferencia del conocimiento para acercar la contratación pública a las pymes locales y la concesión de becas predoctorales y postdoctorales.

Asimismo, se dará apoyo a la realización de trabajos de fin de grado, máster y tesis doctorales; se crearán premios, concursos y ayudas para la realización de trabajos de investigación, de divulgación y de proyectos ejecutados en el ámbito de las PYMEL; así como conferencias, eventos, charlas, seminarios, congresos, jornadas, exposiciones; publicaciones y artículos y promoción de líneas de desarrollo en el ámbito de conocimiento de la cátedra, como por ejemplo la compra pública de innovación, entre otros.

La línea de investigación y actuaciones que llevará a cabo la Cátedra, dirigida por Jaime Pintos, se enmarcan dentro de las líneas de investigación del Grupo de Investigación Contratación Pública estratégica integral perteneciente a la Universidad UDIMA. Por su parte, la UDIMA aportará un aula virtual para las actividades relacionadas con comunicaciones, publicaciones de eventos y anuncios y un aula física para a impartición de la formación.

Duración y Comisión de Seguimiento

La Cátedra tiene una duración de dos años, que se podrá prorrogar por periodos anuales si la Universidad UDIMA y el Ayuntamiento así lo deciden. Para su buen funcionamiento, se constituirá una comisión de seguimiento compuesta por representantes de cada una de las entidades que colaboran en este convenio.

Además, la ejecución del presupuesto destinado a la Cátedra se desglosará del siguiente modo: un 30% se dirigirá a actividades de formación; un 20% a divulgación científico-práctica, mantenimiento TIC y gestión de la Cátedra; un 5% a publicaciones y artículos; un 10% a conferencias, encuentros, charlas, seminarios y monográficos; un 20% a eventos y congresos y un 15% del presupuesto a actividades de difusión y transferencia del conocimiento para acercar la contratación pública a las pymes locales.

