GuruWalk convierte a la reina Juana ¿la loca? en fenómeno viral

lunes, 14 de marzo de 2022, 15:24 h (CET) La plataforma de Free Tours da vida a Juana I de Castilla y la convierte en tiktoker viral “¿Cuántas veces te han dicho que estás loca simplemente por decir lo que piensas o por expresar lo que sientes? Conmigo lo hicieron”. Así comienza el vídeo que ha convertido a la reina de Castilla en un fenómeno viral en Tik Tok.

En su afán por acercar la cultura a todo el mundo, GuruWalk volvía a dar vida a un personaje histórico, esta vez la elegida era la reina Juana I de Castilla, más conocida como Juana “la loca”, y como ya hicieron con Isabel Zendal, volvían a convertir un video de un personaje en viral. Esta es su cuarta campaña viral en 12 meses.

“Cada vez son más numerosos los historiadores que ponen en duda la enfermedad mental de la reina Juana y afirman que su locura fue una estrategia para apartarla del poder”, dicen desde GuruWalk. “Y hemos querido que fuera ella misma la que diera a conocer su historia” concluyen desde la start up valenciana que ofrece Free Tours en 110 países.

Tal y como se puede ver en los miles de comentarios que tiene el vídeo en redes sociales, son muchas las mujeres que se han sentido identificadas con el potente mensaje que lanza Juana en el vídeo, ¿a qué mujer no la han llamado loca alguna vez? A Juana, siglos después de su muerte aún se lo siguen llamando.

GuruWalk nació en 2017 y desde aquel momento no ha dejado de crecer, convirtiéndose en la plataforma de free tours más grande del mundo. Su web está en cuatro idiomas, pero ofrecen tours en muchos otros más, incluso en lengua de signos. Además de los free tours culturales básicos, en su plataforma se pueden encontrar también tours temáticos, tales como gastronómicos, de leyendas y misterios, nocturnos, de arte urbano, de películas o personajes y hasta para solteros. Una oferta inagotable tanto para los que quieran descubrir cualquier rincón del mundo, como los secretos y personajes de su propia ciudad, y de su propia historia, como por ejemplo la reina Juana I de Castilla.

Los Free Tours son una de las actividades culturales más demandadas, estas visitas guiadas son conocidas también como “de taquilla inversa”, ya que la reserva es totalmente gratuita y al finalizar el tour, cada viajero le paga al guía según ha disfrutado. “La cantidad por persona suele rondar los 10-15€, aunque hay gente que da 50€ porque lo valoran como la mejor experiencia de su viaje”, dicen desde GuruWalk. Este tipo de visitas se han convertido también en el mejor plan de ocio para los propios locales, solo en Madrid GuruWalk ofrece más de 160 free tours en castellano y así en muchas otras ciudades de España y del mundo.

Tal y como hacen sus gurus, como llaman a sus guías, con sus walkers, como llaman a sus viajeros desde la plataforma, las campañas de GuruWalk invitan a jugar con el público, a despertar su curiosidad y a aprender cultura e historia divirtiéndose, haciendo así del mundo un lugar más culto, abierto y tolerante. Y ahora también un mundo un poco más empático con Juana I de Castilla, tan injustamente tratada por la historia.

Vídeos

¿Y si Juana la Loca no estaba tan loca?



