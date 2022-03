Arroz rojo, ajo negro y oliva para la prevención de la salud cardiovascular, según AORA Health Comunicae

lunes, 14 de marzo de 2022, 15:13 h (CET) AORA Health se une a la celebración del Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de influir en los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares En 2020, último año del que se tienen datos, murieron en España 119.853 personas por enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en según la 'Estadística de defunciones según causa de muerte' publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El número de casos de esta patología se ha duplicado en todo el mundo en las últimas décadas, pasando de 33,5 millones en 1990 a 64,3 millones en 2017, según un estudio publicado en el 'European Journal Preventive of Cardiology', revista de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC).

Con motivo de la celebración del Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular, AORA Health se une a la necesidad de concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de prevenir y mantener el sistema cardiovascular en buen estado, incidiendo en los principales factores de riesgo, que colocan estas afecciones como primera causa de muerte en todo el mundo, según la OMS.

Aunque no todos los factores que causan enfermedades cardiovasculares se pueden controlar, ya que hay variables como la edad y las características hereditarias que no se pueden modificar, es clave reducir estas cifras poniendo en práctica estilos de vida saludable y evitando factores de riesgo como el tabaquismo, el sedentarismo o la mala alimentación que desencadenan en la obesidad, la hipertensión, el estrés o el colesterol. Preocupa especialmente que, a pesar de los esfuerzos dedicados a la concienciación, la obesidad y el sobrepeso están en aumento en los países occidentales. Asociado a este problema, hay un aumento considerable de la diabetes tipo 2 y del colesterol, que es una de las principales causas del 60% de las enfermedades cardiovasculares.

AORA Health, laboratorio farmacéutico español especializado en la creación de nutracéuticos de alto valor, ha investigado, en profundidad, la aplicación de sustancias naturales para el mantenimiento de la salud cardiovascular. Más allá del control del colesterol y los triglicéridos, la fórmula obtenida aporta, además, un efecto antioxidante que mejora la elasticidad de las arterias y contrarresta los posibles efectos secundarios de los tratamientos farmacológicos a los que se puede asociar.

AORA Health ha combinado moléculas bioactivas de levadura de arroz rojo, extracto seco de oliva, extracto seco de ajo negro envejecido (ABG10+) y coenzima Q10 que producen 4 mecanismos de acción sinérgicos, ayudando a controlar los niveles de colesterol y protegiendo el sistema cardiovascular.

Los estudios clínicos realizados han demostrado que esta combinación de principios activos ayuda a mantener el corazón en condiciones saludables y reduce el colesterol en sangre. Debido al efecto sinérgico y la adecuada combinación y dosificación de ingredientes es posible reducir hasta un 30% el colesterol total, un 22% del colesterol LDL, y hasta el 24% del nivel de triglicéridos, además, puede incrementar la elasticidad de las arterias y la capacidad antioxidante hasta un 60% y prevenir la deficiencia de coenzima Q10.

Según Gonzalo Peñaranda, CEO de AORA Health: "El colesterol es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular en nuestra sociedad y, conscientes de ello, AORA Health ha desarrollado AQlesterol que no solo es un producto para el control del colesterol, sino que produce una mejora general en el sistema cardiovascular y efectos beneficiosos conjuntos en el organismo. Esto lo conseguimos gracias a la combinación exacta y precisa de moléculas bioactivas de sustancias naturales, siempre con el aval de la evidencia científica".

