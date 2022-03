Shopyclean Europe lanza su nueva plataforma online especializada en higiene profesional Comunicae

lunes, 14 de marzo de 2022, 15:01 h (CET) El proveedor global de productos de limpieza Shopyclean, también especializado en productos de higiene y desinfección, lanza su nuevo canal online para poder garantizar el mejor servicio al cliente Shopyclean Europe, especialista en productos de higiene para el sector profesional, tanto para Horeca, centros asistenciales, lavandería, industria alimentaria y general, sector servicios y automoción, entre otros, lanza su nueva plataforma online donde, además de productos de limpieza, higiene y desinfecció profesional, los clientes pueden obtener servicios adicionales propios de la distribución tradicional, tales como asesoramiento especializado, ofertas personalizadas y formaciones presenciales u online.

Distribuidor oficial de Proeco Químicas para el canal online

Tras llegar a un acuerdo con la compañía Proeco Químicas, Shopyclean se erige como canal oficial para la comercialización online de los productos fabricados por Proeco Químicas de manera colaborativa con la red tradicional de distribución. Así, se forja una estrecha relación que aporta grandes ventajas a los distribuidores oficiales, los cuales llevan años apostando por la marca Proeco Químicas como principal proveedor de productos de higiene profesional.

Desinfectantes y productos homologados que cumplen con la legislación vigente

En Shopyclean, existe el compromiso absoluto de que cada producto suministrado cumple la legislación vigente, especialmente en el ámbito de desinfectantes, cosméticos y detergentes, en que cada uno de los productos está debidamente registrado en cada organismo competente, teniendo a disposición del cliente toda la documentación reglamentaria, resoluciones, fichas de seguridad, fichas técnicas, planes de higiene, certificaciones, etc., para que los clientes profesionales estén respaldados legalmente con productos adecuados.

Formación continua especializada

Sabiendo de la carencia de formación por parte de muchos usuarios en el uso, manipulación y productos químicos, Shopyclean dispone de un programa de aprendizaje impartido por profesionales del sector con décadas de experiencia, destinado al sector profesional que usan productos de manera diaria. En las jornadas formativas, se tratan cuestiones como la seguridad en el manejo de desinfectantes y detergentes, medidas urgentes en caso de accidente, protocolos de limpieza, optimización del tiempo de trabajo, ahorro de producto, dosificar correctamente, etc.

Servicio personalizado al cliente

La apuesta de Shopyclean pasa por una atención personalizada por parte de profesionales, tanto telemática como presencialmente, en caso necesario, a través de la red de colaboradores presentes en toda la geografía española. Dentro del portafolio de servicios, el cliente dispone de ofertas personalizadas, acceso a formaciones online o presenciales, asistencia técnica y equipos de dosificación, entre otros.

Plataforma ya disponible

La plataforma Shopyclean está operativa en la dirección https://shopyclean.com, donde los profesionales pueden acceder a un completo catálogo de productos y servicios adicionales que garantizan una adecuada gestión en el ámbito de la limpieza e higiene.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.