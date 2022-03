El Grupo Schaeffler cierra el ejercicio 2021 con sólidos resultados e incrementa el dividendo

El Grupo Schaeffler aumenta el volumen de negocios un 9,7% a tipo de cambio constante. El margen EBIT antes de efectos especiales se sitúa en el 9,1% (tras el 6,3% en el ejercicio anterior), el margen EBIT antes de efectos especiales ha aumentado un 59%. La diversificación y la resiliencia han dado sus frutos, las divisiones Automotive Aftermarket e Industrial aportan más del 50% de los resultados Sólido cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones de 523 millones de euros, al nivel del ejercicio anterior (539 millones de euros).

Se propone un dividendo por acción ordinaria sin derecho a voto de 50 céntimos, el doble que en el ejercicio anterior.

Las previsiones se han suspendido debido a los acontecimientos actuales.

Schaeffler, proveedor global de los sectores de la automoción y la industria, ha presentado los resultados de 2021. El volumen de negocios del Grupo Schaeffler asciende aproximadamente a 13.900 millones de euros para el período del informe (ejercicio anterior: aproximadamente 12.600 millones de euros). El incremento del volumen de negocios ha sido del 9,7% a tipo de cambio constante. El ejercicio se ha caracterizado por un crecimiento considerable del volumen de negocios en todas las divisiones y regiones.

Los beneficios antes de los resultados financieros, los beneficios (pérdidas) de las empresas participadas por el método de puesta en equivalencia y los intereses e impuestos (EBIT) se han vistos afectados por 1 millón de euros en efectos especiales (ejercicio anterior: 946 millones de euros) y han ascendido a 1.266 millones de euros, tras los 798 millones de euros del ejercicio anterior, un aumento aproximado del 59%. El Grupo Schaeffler ha generado un margen EBIT antes de efectos especiales del 9,1% en 2021 (ejercicio anterior: 6,3%), impulsado principalmente por la mejora adicional de los resultados de la división Industrial y, durante el primer semestre del ejercicio, de la división Automotive Technologies. Las medidas de reducción de costes estructurales también han tenido un impacto positivo.

Los ingresos netos atribuibles a los accionistas de la casa matriz del período del informe han ascendido a 756 millones de euros tras las pérdidas netas de 428 millones de euros del ejercicio anterior. El beneficio por acción ordinaria sin derecho a voto ha sido de 1,14 euros (ejercicio anterior: -0,64 euros).

Antes de efectos especiales, los ingresos netos atribuibles a los accionistas de la casa matriz han sido de 748 millones de euros (ejercicio anterior: 321 millones de euros). Sobre esta base, el Comité de Dirección de Schaeffler AG propondrá un dividendo de 50 céntimos por acción ordinaria sin derecho a voto (ejercicio anterior: 25 céntimos) en la Junta general anual. Representa un índice de reparto aproximado del 44% (ejercicio anterior: aproximadamente el 50%) de los ingresos netos atribuibles a los accionistas antes de efectos especiales, el doble del dividendo propuesto por acción del ejercicio anterior.

Fuerte entrada de pedidos de movilidad eléctrica en Automotive Technologies

La división Automotive Technologies ha generado un volumen de negocios de 8.436 millones de euros (ejercicio anterior: 7.816 millones de euros). A un tipo de cambio constante, el volumen de negocios ha aumentado un 7,4% en relación al ejercicio anterior. Las tendencias de recuperación tras la pandemia del coronavirus han promovido el crecimiento del volumen de negocios durante el período del informe, en particular durante los seis primeros meses, mientras que la producción mundial de automóviles ha experimentado una tendencia contraria en el segundo semestre del ejercicio. La producción mundial de automóviles ha aumentado aproximadamente un 3,4% durante el período del informe.

En conjunto, la división Automotive Technologies ha superado la producción mundial de turismos y vehículos comerciales ligeros en un porcentaje considerable, del 4,0%. La división ha generado una cartera de pedidos por valor de 10.200 millones de euros en 2021. 3.200 millones de euros de estos pedidos estaban relacionados con la unidad de negocio de e-Mobility superando claramente el objetivo establecido de 1.500 a 2.000 millones de euros.

Pese a lo inesperado del crecimiento contenido de la producción mundial de automóviles en 2021, la división Automotive Technologies ha informado de aumentos notables en el volumen de negocios en todas las regiones. La región Europa ha registrado el mayor crecimiento en términos absolutos, su volumen de negocios ha aumentado un 7,1% a tipo de cambio constante. En las regiones Américas, Greater China y Asia/Pacífico, el volumen de negocios ha aumentado un 6,8%, un 5,7% y un 13,8% respectivamente, a tipo de cambio constante.

El EBIT antes de efectos especiales ha ascendido a 585 millones de euros (ejercicio anterior: 263 millones de euros). El margen EBIT de la división antes de efectos especiales ha aumentado al 6,9% (ejercicio anterior: 3,4%).

El volumen de negocios de Automotive Aftermarket ha crecido considerablemente

La división Automotive Aftermarket ha informado de un aumento considerable del volumen de negocios en 2021. Este volumen de negocios ha ascendido a 1.848 millones de euros (ejercicio anterior: 1.642 millones de euros) situándose en el mismo nivel que en 2019, impulsado por los volúmenes. Esto representa un crecimiento del 13,0% a tipo de cambio constante. Las tendencias relacionadas con el volumen de negocios han sido claramente positivas en todas las regiones.

En la región Europa, el volumen de negocios ha aumentado un 8,1% a tipo de cambio constante, lo que representa el mayor crecimiento en términos absolutos. En las regiones Américas, Greater China y Asia/Pacífico, el volumen de negocios ha aumentado un 26,1%, un 27,5% y un 37,9% respectivamente, a tipo de cambio constante.

El EBIT antes de efectos especiales ha ascendido a 254 millones de euros (ejercicio anterior: 258 millones de euros). El aumento de los costes de los productos y los costes comerciales adicionales en relación con la puesta en servicio del nuevo centro de montaje y embalaje para Europa han reducido el margen EBIT antes de efectos especiales hasta un 13,8% (ejercicio anterior: 15,7%).

La división Industrial incrementa todavía más su contribución a los resultados

La división Industrial sigue en su camino exitoso de crecimiento rentable y ha generado un volumen de negocios de 3.568 millones de euros (ejercicio anterior: 3.132 millones de euros), un aumento del 13,6% a tipo de cambio constante. Las soluciones sectoriales han registrado tendencias variadas, con tasas de crecimiento particularmente elevadas en la automatización industrial, la transmisión de potencia y la maquinaria offroad, igual que en la distribución industrial.

En la región Europa, el volumen de negocios ha aumentado un 12,3% a tipo de cambio constante. Las soluciones sectoriales de la automatización industrial y la transmisión de potencia, así como la distribución industrial, han generado tasas de crecimiento importantes, sobre todo en el segundo semestre del ejercicio. El crecimiento del volumen de negocios del 13,8% de la región Américas a tipo de cambio constante ha sido impulsado principalmente por la distribución industrial. El volumen de negocios de la región Greater China se ha incrementado en un 14,5% a tipo de cambio constante, pese al impacto del fin de las subvenciones en la solución sectorial de la energía eólica, tal como se esperaba. En la región Asia/Pacífico, el volumen de negocios ha aumentado un 18,3% a tipo de cambio constante, situándose a un nivel superior al del ejercicio anterior, principalmente como consecuencia de los mayores volúmenes de la solución sectorial de la energía eólica en la India.

El EBIT antes de efectos especiales ha aumentado considerablemente, un 54,4%, hasta los 426 millones de euros (ejercicio anterior: 276 millones de euros). El margen EBIT de la división antes de efectos especiales ha mejorado al 12,0% (ejercicio anterior: 8,8%).

Sólido cash flow disponible, se ha reducido todavía más la deuda financiera neta

Con 523 millones de euros (ejercicio anterior: 539 millones de euros), el cash flow disponible del Grupo Schaeffler antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones se ha situado en el nivel del ejercicio anterior, manteniéndose dentro del marco de las previsiones ajustadas durante el ejercicio. Las inversiones realizadas en inmovilizado material y bienes inmateriales durante el período del informe han ascendido a 671 millones de euros durante el período del informe (ejercicio anterior: 632 millones de euros), lo que representa una ratio CAPEX de un 4,8% (ejercicio anterior: 5,0%). La tasa de reinversión ha ascendido a 0,74 (ejercicio anterior: 0,67).

A 31 de diciembre de 2021, la deuda financiera neta del Grupo ha descendido a 1.954 millones de euros (31 de diciembre de 2020: 2.312 millones de euros), por lo que la ratio Gearing, es decir, la relación entre las deudas financieras netas y los fondos propios, ha disminuido al 62% aproximadamente (31 de diciembre de 2020: 114,4%). El Grupo Schaeffler, cuyo total de activos ha aumentado aproximadamente a 14.400 millones de euros a 31 de diciembre de 2021 (ejercicio anterior: aproximadamente 13.500 millones de euros), tenía en esta fecha una plantilla de 82.981 empleados (ejercicio anterior: 83.297), una ligera reducción de aproximadamente el 0,4%.

Claus Bauer, CFO de Schaeffler AG, ha dicho: "El ejercicio de 2021 se ha podido cerrar con éxito en todas las divisiones y regiones; ha subrayado nuestra capacidad de equilibrar nuestra transformación con sólidos resultados, incluso en un entorno de mercado muy difícil. Nuestro elevado cash flow disponible nos permite una vez más proponer un dividendo atractivo a la Junta general anual, que se ha mejorado sustancialmente si lo comparamos con el ejercicio anterior".

Se ha impulsado la transformación, se ha mejorado la capacidad para aprovechar futuras oportunidades

Mediante la preparación de la construcción del laboratorio central, el establecimiento del centro de tecnología del hidrógeno en Herzogenaurach y el inicio de la construcción del nuevo centro tecnológico de herramientas en Hoechstadt, la empresa ejecuta sistemáticamente las medidas previstas para impulsar su competitividad. También la división Industrial lleva a cabo las medidas adoptadas en septiembre de 2020 para consolidar los emplazamientos en Alemania. En el contexto de estas medidas, la división ha afianzado las capacidades de producción en su sede central de Schweinfurt, ha ampliado el grado de integración vertical en este emplazamiento y ha empezado a fabricar piezas de alta precisión para los reductores de robots. Al mismo tiempo, se ha continuado con el refuerzo de las regiones fuera de Europa, trasladando las líneas de producción y montaje que allí se precisen. En Nanjing, China, se ha puesto en marcha una nueva nave de producción para fabricar rodamientos grandes destinados a las aplicaciones de energía eólica. Esta expansión refuerza la huella de producción del Grupo Schaeffler en Asia y consolida la posición de Schaeffler como proveedor líder en este mercado clave en crecimiento. En cuanto a la división Automotive Technologies, se ha iniciado el proceso de concentración de la experiencia y las capacidades relacionadas con la e-movilidad en el emplazamiento de Bühl, asimismo se ha puesto en marcha la producción en la nueva planta de componentes y sistemas para sistemas eléctricos en Szombathely, Hungría. Son hitos que se han alcanzado con éxito el ejercicio pasado. Además, el Grupo Schaeffler ha conseguido llegar a acuerdos decisivos con los representantes de los trabajadores. Para todas las plantas afectadas por las medidas anunciadas en septiembre de 2020, se han acordado las reestructuraciones correspondientes y ya se han implementado en parte. Los costes de estas medidas son inferiores a la inversión inicialmente prevista.

Se suspenden las previsiones para la totalidad del ejercicio 2022

El Comité de Dirección de Schaeffler AG ha suspendido las previsiones respecto a la totalidad del ejercicio 2022 para el Grupo Schaeffler y sus divisiones, publicadas el 8 de marzo de 2022, debido a los acontecimientos en Ucrania y las implicaciones resultantes para la economía mundial. Cuando aprobó sus estados financieros anuales el 22 de febrero de 2022, el Comité de Dirección de Schaeffler AG emitió las previsiones para la totalidad del ejercicio 2022, que no se pueden mantener debido a los sucesos ocurridos desde la fecha de su aprobación. En este momento resulta imposible predecir con un mínimo de fiabilidad el curso de los futuros acontecimientos ni sus implicaciones económicas. Se publicarán nuevas previsiones en cuanto sea posible.

Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG, ha subrayado: "Pese a un entorno muy exigente, 2021 ha sido un buen ejercicio para el Grupo Schaeffler, puesto que hemos aumentado un 10%, aproximadamente, el volumen de negocios del Grupo a tipo de cambio constante, y un 60%, aproximadamente, nuestro EBIT antes de efectos especiales. Debido a los dramáticos acontecimientos que tienen lugar en Ucrania y las grandes incertidumbres y perturbaciones que conllevan, hemos decidido suspender nuestras previsiones que el Comité de Dirección había decidido internamente el 22 de febrero de 2022, antes de la invasión. Nuestro posicionamiento diversificado, con tres divisiones y cuatro regiones, la calidad de nuestras actividades operativas y nuestras sólidas finanzas nos ayudarán a capear también la crisis actual. Las iniciativas estratégicas y las prioridades definidas en nuestra Hoja de Ruta 2025 se mantendrán sin cambios. Esto aplica, sobre todo, al tema de la sostenibilidad".

Se podrá consultar el balance anual en el siguiente enlace: www.schaeffler-annual-report.com

Su dossier de prensa digital está disponible aquí: www.schaeffler.com/apc

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

Determinadas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones enfocadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden conducir a que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y desarrollos aquí descritos. No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.

Schaeffler Group – We pioneer motion

Como proveedor global líder para los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 75 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para la movilidad eléctrica, los accionamientos eficientes en CO2, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. Su programa de productos incluye componentes de alta precisión y sistemas de motor, transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para una gran variedad de aplicaciones industriales. En 2021, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 13.900 millones de euros. Con alrededor de 83.000 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.800 registros de patentes en 2021, Schaeffler ocupa el tercer lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.