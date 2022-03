Iru, el escritorio para desconectar del trabajo diseñado por Gauzak Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de marzo de 2022, 11:26 h (CET)

Con la llegada de la pandemia de COVID-19, el teletrabajo se ha convertido en una realidad cotidiana, y con él, cada vez son más comunes los casos de estrés y ansiedad relacionados con esta modalidad de trabajo, debido a lo invasiva que puede volverse la carga laboral cuando se traslada al hogar.

Para evitar esta situación, se pueden tomar varias medidas, desde técnicas de relajación que ayudan a desconectar del trabajo, hasta productos domésticos diseñados para facilitar este fin.

Uno de los más interesantes en esta vía es el escritorio para desconectar conocido como Iru, un innovador modelo que permite superar toda una jornada laboral y, al mismo tiempo, cerrarla en un parpadeo para poder desconectar del trabajo en un instante.

La importancia de la desconexión La jornada de trabajo puede jugar un papel fundamental en la capacidad de las personas para desconectarse de él. En la modalidad virtual, el teletrabajo convive con los demás aspectos del entorno doméstico. Es por ello que si no se organiza adecuadamente, puede conllevar estrés y frustración e incluso insomnio por no conseguir desconectar en ningún momento del día.

Como ya se ha comentado, esta incidencia permanente puede provocar varios problemas en la salud del individuo, además de que le impide atender apropiadamente otros aspectos importantes, como las tareas del hogar, la convivencia en pareja o la paternidad.

El diseño del escritorio Iru responde justamente a esta problemática, ya que, con su mecanismo de tapa incorporada, genera un efecto de cierre, apagado o desconexión sobre la jornada de trabajo entera. Gracias a este mecanismo, la vista hacia los elementos del escritorio queda totalmente bloqueada, para que sea más fácil desconectar del ámbito laboral a nivel psicológico y visual.

Las ventajas del escritorio Iru Iru es un escritorio altamente versátil, capaz de adaptarse al entorno de cualquier hogar, cuyo diseño es responsabilidad de Gauzak, una empresa a la vanguardia del diseño industrial en España. Su producto, tan elegante como práctico, cuenta con varios habitáculos encima para mantener cada objetivo en su respectivo lugar, junto con un espacioso cajón que aumenta la capacidad de almacenaje, además de incluir enchufes para la conexión de equipos o cargadores de portátiles.

Sin embargo, la mayor innovación en su diseño es la tapa abatible que lleva incorporada, y que permite cerrar la jornada de trabajo entera del mismo modo en que se cierra la pantalla de un portátil. Su diseño permite un fácil control y armoniza con los habitáculos de la superficie, de modo que, al cerrarlo, el usuario bloquea esa vista de su mente y del entorno laboral. De esta forma, una pequeña pieza en mobiliario de oficina puede representar esa solución que permita desconectar de las tareas laborales, para reconectar con la familia y el hogar.



