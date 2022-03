Joaquín Molpeceres, la dinamización del golf tras el covid Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de marzo de 2022, 11:04 h (CET)

La afectación del covid-19 en el mundo del deporte y más en particular al golf, según Joaquín Molpeceres

El golf: una práctica al aire libre que no requiere el uso de la mascarilla El empresario relacionado con el mundo del golf, Joaquín Molpeceres, cuando habla acerca de cómo el covid ha afectado al mundo del golf, lo primero que recalca es que el turismo en España es uno de los sectores más relevantes del país. Sin embargo, el entorno actual del covid-19 ha hecho necesario desarrollar protocolos para que durante la reapertura de las instalaciones no aumentara el riesgo de transmisión comunitaria y se desarrollaron las medidas de protección necesarias para los trabajadores y usuarios de los campos de golf.

Joaquín Molpeceres habla más en particular de El Encín Golf Hotel, en el municipio alcalaíno y en el campo de golf en Madrid Golf Olivar de la Hinojosa, donde la Secretaría de Estado de Turismo acordó con las Comunidades Autónomas armonizar un protocolo sanitario único frente al covid-19. Para desarrollar este protocolo homogéneo de recogida de requisitos de cada subsector o actividad turística, se contó con el Instituto para la Calidad Turística de España, que desarrolló una herramienta para ayudar a los campos de golf a identificar y analizar los riesgos en sus actividades, así como para proporcionar servicios, instalaciones y empleados para implementar las mejores prácticas para responder al virus.

El golf es un claro ejemplo de cómo se ha conseguido satisfactoriamente reducir el riesgo de trasmisión al tratarse de un deporte al aire libre y cómo las distancias entre hoyos y jugadores permitió desde el primer momento respetar las medidas de seguridad. Los campos de golf Olivar de la Hinojosa y Encín Golf tienen un fuerte compromiso con la gestión de riesgos para liderar la implementación de nuevas medidas y analizar las medidas anteriores que fueron sistemáticamente diseñadas para minimizarlo.

La gestión de riesgos debe ser parte de todos los procesos de una empresa, por lo tanto, los diferentes procesos deben estar coordinados entre sí. Con base en el análisis de riesgo, ambos campos desarrollaron un plan de contingencia que detallaban en todo momento las medidas específicas que se estaban tomando para reducir el riesgo de contagio de covid-19. Como exige la ley, se nombró un delegado de prevención y seguridad durante la elaboración del programa de riesgos en los campos y con especial dificultad a la hora de implementarlo en las zonas interiores como la casa club, restaurantes, zonas de vestuario y del hotel (es preciso recordar que el campo de golf de El Encín Golf cuenta con un hotel de 4 estrellas).

La gestión de riesgos y la coordinación de los diferentes procesos de una empresa Joaquín Molpeceres Sánchez, empresario que apostó en su momento por este deporte y por los campos de 18 hoyos, recuerda cómo la Asociación de Profesionales de Golf (PGA) se reunió en una conversación telemática conducida por Ignacio Guerras, presidente de la FGM, y David Pastor, presidente de la PGA de España, para analizar la situación del golf en la Comunidad de Madrid. Durante esa reunión, se analizaron las necesidades y dificultades del colectivo de profesionales, y asistieron un nutrido grupo de profesionales. “Los equipos en proyectos así son determinantes”, comenta Joaquín Molpeceres Sánchez. “Sin ellos, sin su implicación y sin su apoyo las ideas no tienen demasiado sentido. Además, he tenido la suerte de tener a gente profesional muy cerca de mí siempre, trabajando mano a mano con ellos y soñando juntos y, la verdad, es que sigue siendo una satisfacción poder seguir haciéndolo”, añade.

Tras estos años de lucha contra la crisis sanitaria mundial, el club de Golf Olivar de la Hinojosa es a día de hoy uno de los clubs de España que más federados ha hecho y por estas instalaciones pasan cada año cerca de 80.000 jugadores. Para Joaquín Molpeceres “es una satisfacción enorme ver como aquella apuesta por el golf público, por el golf para todos que empezamos con los hermanos Cavero, sobre todo con Rafael, salió y sigue adelante”. A día de hoy, este campo sigue siendo un referente de este deporte en España y, por su parte, el empresario deportivo seguirá apostando por este tipo de instalaciones.

Por otro lado, en el Encín Golf Hotel, la competición profesional y las clases de golf colectivas poco a poco retoman su normalidad, aunque muchos profesionales fueron afectados: trabajadores de formación dedicados a la enseñanza, hostelería, equipos de gestión de instalaciones deportivas, el personal del hotel. Todos estos grandes colectivos que forman parte de la industria del golf, junto a los clubes y otros factores de la industria, fueron afectados a causa de esta pandemia provocada por el covid-19, y con los que se están trabajando intensamente desde ambos estamentos.

Potenciar y dinamizar el golf, tanto en la competición como en la enseñanza de golf, son dos de los objetivos clave en los que está trabajando la FGM. Joaquín Molpeceres enfatiza que están trabajando continuamente en colaboración con todos los entes e instituciones de la industria del golf para dinamizar su actividad, con iniciativas como la promoción de clases, formación sanitaria y la creación de un calendario de competiciones que ayude a recuperar la actividad del sector en el momento en que lo permitan las autoridades sanitarias.

“Desde los campos de golf Olivar de la Hinojosa y Encín Golf Hotel queremos impulsar este deporte porque, además de los valores sociales y de integración, abierto a todos, queremos que ayude a constatar que la práctica de este deporte aporta una fuente de riqueza para la salud y el bienestar. El deporte del golf en la Comunidad de Madrid y su alta capacidad de crecimiento como apoyo a la industria del turismo, como generador de puestos de trabajos, su alta capacidad desestacionalizadora de la demanda, como ha sido demostrado con infinidad de estudios, que también suma a la riqueza que aporta el golf”, señala Joaquín Molpeceres Sánchez.



