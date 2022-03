Whirlpool dona electrodomésticos a la Fundación Balia por la Infancia Comunicae

lunes, 14 de marzo de 2022, 09:05 h (CET) La compañía se suma al proyecto "Piruletas", para la mejora de las instalaciones de la cocina-comedor de la Fundación Balia por la Infancia en Madrid, con la donación de los electrodomésticos necesarios de cocina y lavado Whirlpool, líder mundial de electrodomésticos de cocina y lavado, se ha sumado al proyecto “Piruletas”, una iniciativa en la que convergen diseño, tecnología y solidaridad. La compañía ha participado en la mejora de las instalaciones del área de cocina-comedor de la Fundación Balia por la Infancia en la capital madrileña. La aportación de Whirlpool ha consistido en la donación de los electrodomésticos de cocción, lavado y frío, contribuyendo de este modo a mejorar el espacio donde cada día decenas de jóvenes procedentes de colectivos desfavorecidos pasan la tarde.

La Fundación Balia por la Infancia, es una asociación sin ánimo de lucro que lucha contra la pobreza infantil en España a través de programas socio-educativos de asistencia y prevención. En este caso, la asociación buscaba mejorar parte de las instalaciones de su sede en Madrid, en concreto, de la cocina, el comedor y del patio de juegos de los escolares, y para llevarlo a cabo, puso en marcha esta iniciativa que contó con la ayuda desinteresada de un nutrido grupo de fabricantes y profesionales que aportaron su granito de arena al proyecto.

Mejorar el día a día y el futuro de las personas

No es la primera vez que Whirlpool se involucra en un proyecto de estas características. De hecho, participar en este tipo de iniciativas es uno de los pilares de su política empresarial. En esta ocasión, Whirlpool ha equipado la cocina con alguno de sus últimos lanzamientos, como la lavadora Supreme Silence. La innovación es un pilar fundamental para la marca y, tecnologías como el sistema de sensores inteligentes 6th Sense, que trabaja de forma intuitiva, es capaz de facilitar la vida de sus usuarios, proporcionándoles más tiempo para dedicar a lo que realmente importa, sin sacrificar los resultados de más alta calidad.

Para Dayana Tovar, Head of Brand & Digital Marketing en Whirlpool Iberia, “la idea de participar en un proyecto que contribuyera a mejorar las condiciones de vida de un colectivo como el de los jóvenes en riesgo de exclusión social nos encantó desde el primer momento. Whirlpool siempre está dispuesta a involucrarse en acciones de este tipo y a mejorar el día a día de las personas a través de nuestros electrodomésticos. El resultado final de este trabajo colectivo es un espacio magnífico, seguro y confortable. Nos sentimos muy satisfechos de haber contribuido a su realización”.

“Piruletas” es una propuesta creada por Adriana Hevia y Marta Moreno, dos alumnas de segundo curso del Grado de Diseño de Interiores de la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE). El proyecto fue elegido por un jurado formado por miembros de la Fundación Balia por la Infancia, ESNE, el arquitecto de interiores Raúl Martins y la directora de la revista Interiores, Pilar Civis.

Gracias a esta iniciativa, a partir de ahora, los jóvenes que pasan por la Fundación podrán disfrutar de un espacio con las últimas tecnologías aplicadas al hogar.

