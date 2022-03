Carlos Álvarez Navas-Parejo, nuevo consejero delegado de Terceto Comunicación Comunicae

lunes, 14 de marzo de 2022, 10:01 h (CET) La agencia de comunicación y soluciones digitales concentra esfuerzos ante su perspectiva de expansión de negocio Tras un año de éxitos cosechados por el equipo de Terceto Comunicación, Carlos Álvarez Navas-Parejo vuelve al seno de la agencia de comunicación granadina como consejero delegado. Con este paso, Navas-Parejo se convierte en uno de los más jóvenes consejeros delegados de España.

Detrás de esta decisión hay un crecimiento exponencial de la empresa que ha fomentado la concentración de esfuerzos y la suma de perspectivas profesionales para seguir guiando a esta agencia multidisciplinar de marketing y soluciones digitales para grandes marcas en su expansión de negocio a nivel nacional.

“Los objetivos alcanzados en Terceto en el último año y la intención de seguir sumando más éxitos me han exigido volver a casa, y esta vez asumiendo un cargo de enorme responsabilidad”, ha señalado Navas-Parejo, quien, pese a su nueva etapa profesional, no puede dejar de agradecer su trayectoria en la cooperativa de supermercados Covirán como director de marketing. “Como granadino siempre la llevaré en el corazón por haber tenido la suerte de haber podido aportar mi experiencia en estos dos últimos años y deseo, con ilusión, que esta enorme y querida empresa, bajo el liderazgo de José Francisco Muñoz, siga creciendo como hasta ahora”, señala el joven empresario.

El currículum del nuevo consejero delegado de Terceto es amplio. Antiguo alumno de escuelas de referencia en España, como San Telmo o ESIC, además de ser empresario y fundador de varias empresas vinculadas al marketing, desde 2019 es Presidente Club de Marketing Granada. También ha recibido la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional en 2019.

Pedro Cayuela, Director General

La clave de esta expansión en los últimos años, y en especial de los últimos 24 meses, no ha sido otra que la especialización en sus servicios, la actualización de conocimientos y habilidades y el compromiso y trabajo incesante de un equipo formado por actualmente 15 personas y una amplia red de colaboradores.

Consolidar y ampliar este modelo de negocio no hubiera sido posible sin la labor de Pedro Cayuela, actual director general de Terceto Comunicación, quien, junto al equipo, ha conseguido seguir ampliando la cartera de clientes con grandes marcas y proyectos entre los que destacan Tierra de Sabor de Castilla y León, la Universidad de Murcia, el Hospital Universitario Torrecárdenas, Herogra Group o la Agencia Andaluza de la Energía, entre otros.

El crecimiento de Terceto no solo se ha manifestado de puertas para afuera. Terceto también ha destacado estos años por ofrecer a su equipo un sistema de trabajo con medidas que apuestan por la conciliación personal y la estabilidad laboral como contrataciones indefinidas, jornada intensiva de lunes a viernes, modalidad de teletrabajo flexible, un plan de incentivos, día libre por cumpleaños, etc., por señalar solo algunas.

10 aniversario de Terceto

La vuelta de Álvarez Navas-Parejo también coincide con el décimo aniversario a final de año de Terceto Comunicación del que se espera un gran evento.

Estos diez años de andadura han llevado a Terceto a especializarse para desarrollar a sus clientes ecosistemas digitales creativos que les permitan comunicar su marca, productos e ideas, ofreciéndoles las herramientas y activos digitales necesarias.

