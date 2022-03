La falta de digitalización dejará en 5 años a muchas pymes fuera del mercado, por Asistecs

La transformación digital es el camino que grandes empresas y pymes han decidido adoptar para afrontar un mercado cada vez más competitivo. A pesar de ello, aún existe una gran cantidad de negocios que no se atreven a dar el paso hacia la digitalización.

En muchos casos esto se debe al desconocimiento y a la falta de recursos para contratar especialistas en el área. Sin embargo, en la actualidad muchas pymes pueden acceder al Kit Digital, una subvención del gobierno español para que las pymes empiecen su transformación de la mano de expertos en digitalización de empresas, como la consultora Asistecs.

Los riesgos que supone el no digitalizar una empresa Con la llegada de la pandemia, el 69 % de las empresas españolas aceleraron su digitalización debido a la necesidad de la mayoría de sus clientes de adquirir productos sin salir de casa. Sin embargo, aún queda un gran porcentaje de pymes que no se han atrevido a empezar su transformación digital. Uno de los mayores riesgos que corren estos negocios si no empiezan su camino hacia la digitalización es que sus ventas bajarán drásticamente y algunos se verán obligados a cerrar sus puertas. Según un estudio realizado por la IMD University, 4 de cada 10 pymes en España pueden desaparecer en 5 años debido a la falta de una transformación digital. Esto se debe a que muchas pymes no podrán cumplir con las expectativas de sus clientes, perdiendo así grandes oportunidades de negocio. Además, debido a la falta de digitalización, las pymes pierden la oportunidad de acogerse a nuevas formas de organización mucho más eficientes y rentables. Por estos motivos, la mejor opción es que las pequeñas y medianas empresas se acojan a la subvención Kit Digital que ofrece el gobierno español y, así, poder acceder a la ayuda de Asistecs, la consultora experta en transformación digital.

Digitalizarse con Asistecs Debido al gran porcentaje de pymes en España que aún no se digitalizan, el gobierno español puso en marcha la subvención Kit Digital. Este es un plan de ayuda para promover y motivar la digitalización de pymes y autónomos, y así modernizar el tejido productivo del país. Para ello el gobierno pone a disposición de las pymes que cumplan con los requisitos, una serie de agentes digitalizadores (empresas especializadas) como Asistecs, escogidos por el estado para que presten sus servicios a las pymes que los necesiten.

Asistecs es una consultora industrial experta en la transformación digital de las empresas que se dedican a la fabricación de todo tipo de productos. Esta consultora desarrolló un Kit Industrial pensado para digitalizar completamente las pymes industriales de entre 10 y 49 empleados. Este kit incluye una plataforma de venta online, un CRM, un ERP con MRP para la gestión de la producción, la formación y la consultoría de acompañamiento online, que cubre una cantidad de 12.000 €. Con todo ello, toda pyme puede sacar el máximo partido de la tecnología para ser más competitivas en un mercado cada vez más complejo.