Carrillo Asesores y Abogados asesora acerca la compraventa de empresas

lunes, 14 de marzo de 2022, 09:26 h (CET)

En los últimos años, en España ha aumentado la compraventa de empresas, muchas veces motivadas por los fondos de inversión que han tomado gran fuerza en el país. Muchas personas prefieren comprar o vender empresas para tener la oportunidad de invertir en acciones, valores de renta fija y sus derivados.

Por eso, en el momento de realizar una transacción como la de compraventa de empresas, es necesario contar con la experiencia de abogados y asesores fiscales con amplio conocimiento en el tema, como los profesionales de Carrillo Asesores y Abogados para asegurar que la compraventa sea exitosa.

¿Qué se debe tener en cuenta en una compraventa de empresas? Cuando se va a ejecutar una compraventa de cualquier bien, pueden surgir diversos problemas, como inconformidad de algunas de las partes, aprovechamiento por falta de conocimiento o algún tipo de estafa. Para evitar estos inconvenientes, los expertos de Carillo Asesores y Abogados recomiendan tener en cuenta algunos aspectos antes de realizar la compraventa de un bien tan valioso como una empresa.

En primer lugar, se recomienda calcular de manera adecuada el valor de la empresa en cuestión. Para ello, se sugiere aplicar el valor del EBITDA, para evitar tener que lidiar con distintos tipos de informes con valoraciones diferentes. A continuación, si lo que se busca es vender una empresa, es necesario prepararla a través de un plan de acción profesional y serio, en el que se profesionaliza la empresa para que esté lista para su venta. Además, si se trata de una empresa familiar, todos los gastos familiares deben ser suprimidos de los gastos de la empresa. Otra de las recomendaciones de los expertos es guardar completa confidencialidad del proceso, ya que esto evitará que la competencia pueda afectar la transacción.

No obstante, en el momento de firmar los documentos es primordial contar con un equipo de asesores expertos como los de Carrillos Asesores y Abogados para evitar aceptar alguna cláusula que pueda ser perjudicial.

Expertos en compraventa de empresas La compraventa de una empresa no es un proceso menor, ya que en él están implicados factores económicos, sentimentales, legales, etc. Para ello, este bufete brinda una consultoría empresarial proactiva y predictiva, con soluciones acordes al tamaño de la empresa. Esta consultoría trabaja desde 1978, ayudando a sus clientes en diferentes tipos de procesos. Por ello, se encuentra en el top 36 de España en asesoramiento legal a empresas.

Sus clientes, una vez que contratan sus servicios, cuentan con la ayuda de un equipo formado por profesionales en leyes y asesoría fiscal. Gracias a la gran calidad de sus servicios ya cuentan con 9 despachos en Madrid, Murcia, Valencia y Argelia. Sin embargo, si sus clientes no están cerca de sus despachos, ellos también brindan un gran servicio a través de su página web.



