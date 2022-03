​“La vida son cuatro días y hay que aprovecharla”

El Tricicle durante cuarenta años nos ha hecho reír con sus espectáculos de mimo. Hace poco decidieron jubilar al grupo teatral, no así hicieron lo mismo los tres componentes, Joan Gràcia, Carles Sans y Paco Mir. Los amantes del teatro les seguimos teniendo a los tres que gozan de un priviligiado arte a la hora de crear. Eso de crear, ha sido siempre así y no sólo estando en el Tricicle, los tres, juntos y separados, se adentraron en dirigir monólogos, cortos, óperas, zarzuelas. La verdad, los títulos son largos, digamos que tienen una buena carpeta de trabajos realizados con éxito y, como se comprenderá, aquí no caben todos, en el mundo online, el espacio existe. Para esta semana nos han preparado el reestreno de la obra musical, “Forever Young”, obra que descubrieron hace más de diez años cuando el trío estaba actuando en Oslo. El Tricicle, vieron en este musical, un canto a la vida apto para todos los públicos, un musical en donde se escenifican melodías por todos conocidas como, “I will survive”, “Satisfaction”, “Sweet dreams”, “Dime que me quieres”, “La chica de ayer”, “Paraules d’amor”, “Qualsevol nit pot sortir el sol”, entre otras populares más.

“Forever Young”, se estrenó en el Estado español hace diez años y entonces la vieron más de ciento cincuenta mil personas. Los tres Tricicle se encargaron entonces, como ahora, de dirigirla. En “Forever Young”, no sólo hay música, hay un mensaje potente: La vida es corta y hay que vivirla. Seis actores jóvenes se interpretan con amor, humor y ternura, y se verán como cuando ellos serán dentro de cincuenta años. La nueva versión se estrena este próximo día 16, es decir, miércoles, en el barcelonés teatro Poliorama. Acaban en Barcelona a finales de mayo para empezar a girar hacia Madrid, después Valencia y una lista más de ciudades.

Nos explica este trabajo uno de los tres Tricicle, Paco Mir, habla claro, conciso y también nos explica el mundo delicado que estamos viviendo con una pandemia y una guerra.

Paco, además de “Forever”, está entusiasmado con el trabajo que ha hecho como director y recreador de la obra de Lope de Vega, “El perro del Hortelano”. Obra clásica que ha modernizado y amenizado para estos nuestros días, además, como el Poliorama es su propia casa, ha programado, a esta especial obra de Lope de Vega, entre días y horas de “Forever Young”, en el mismo teatro, Poliorama. Ya me pordonarán, nadie da más, y lo voy a aprovechar, en un día veo dos obras que me van a ayudar a sobrellevar estos días aciagos que estamos pasando.

Sigan a Paco, al ex Tricicle, desde que recuperaron la voz, están imparables.

¿Reestrenan “Forever Young”? Es un reestreno puesto al día, han pasado diez años del estreno de esta obra, ahora somos diez años más sabios y más viejos, eso quiere decir que tenemos “El Forever” más cerca, hay pequeños cambios de dramaturgia y de puesta al día en cosas que ahora son más divertidas que hace diez años.

¿Les ha servido para algo el paso del tiempo en esta obra? Creo que el hecho de estar diez años haciendo cosas se nota, y hemos agilizado la obra.

¿Cuando el año 2010, en Oslo, conocieron esta obra musical y la dieron a conocer al dirigirla y ponerla en escena la hicieron a su medida o se ajustaron a lo que había escrito el autor de la obra, Erik Gedeon? La obra visualmente era muy potente aunque había canciones que aquí no pintaban nada y las cambiamos, y dentro de un mundo en qué, aunque los viejos no hagan de payasos si que lo parecen, nosotros introducimos más gags visuales, ya que en eso tenemos experiencia.

¿En este próximo reestreno en el Polioroma de Barcelona, la banda musical sera la misma que en la versión de “Forever Young” que estrenaron en el año 2011? Son las mismas canciones, lo que sí sucede es que dos de las versiones que creamos para aquella ocasión, un bolero y un blues, el mismo autor, Pepín Tre, las ha arreglado.

¿“Libre” de Nino Bravo sigue? “Libre” de Nino Bravo, es una canción que sale seis segundos, hay una pieza muy bonita que es un “medley” en el que la gracia está que el cantante o personaje pasa de una canción a otra en segundos, a lo mejor en cuatro minutos canta cincuenta canciones, entre ellas está el “Libre” de Nino Bravo.

Me cuesta mucho entender que ustedes, ex Tricicle, que han trabajado tanto y son tan creativos, no supieran ni cantar ni bailar en escena, ¿cómo es posible? Porque no hemos tenido formación, hay mucha gente que canta que no tendría que hacerlo, fuera de España hay una tradición de escuelas en que la gente tiene una formación artística, eso aquí nos marca muchísimo y por eso nos pasan la mano por la cara los americanos y los ingleses, tienen una tradición de formarse muy a fondo, nosotros, cuando empezamos, entramos en el mundo del mimo, estudiamos ese camino. En el Tricicle siempre hemos dicho que hemos triunfado haciendo cosas que no sabíamos hacer.

Después de un año de haber dicho adiós al Tricicle ahora han vuelto a reencontrarse para dirigir “Forever Young”, ¿cómo ha sido este reencuentro? Nosotros hemos dejado de trabajar en el escenario pero no nos hemos aislado, tenemos una empresa juntos, tenemos reuniones, no ha sido un reencuentro porque nunca hemos dejado de vernos.

Me parece muy complicado interpretar unos personajes que serán, supuestamente ellos, dentro de sesenta años, para una actriz/actor, interpretar a los treinta años un personaje de noventa requiere un gran trabajo. De la misma forma que se dice que todos llevamos a un niño dentro cuesta mucho retener las fuerzas que te salen naturalmente, tener treinta años y hacer ver que tienes cien es difícil, por eso están los ensayos, principalmente para encontrar un ritmo que al mismo tiempo no sea ni pesado ni cargado, que no se haga lento, y eso es lo más complicado de obtener, las acciones son rápidas, una vez dibujado bien tu personaje, que es un viejo ya te puedes permitir ciertas licencias.

Este actor que hace de viejo, además de explicar una historia tiene que cantar, tiene que bailar, y lo tiene que hacer como si tuviera noventa años, esto es una comedia irreal. Esta es la magia del teatro, cuando se acaba la función y los actores se van como viejos al cabo de treinta segundos vuelven corriendo al escenario como jóvenes, como lo que son, jóvenes, y aquí te encuentras con la realidad de la obra, llevas una hora y media viendo a viejos cantando y bailando y en el medio minuto final te encuentras con quiénes han interpretado a estos viejos, actores jóvenes que tienen treinta años, eso nos pasó a nosotros en Oslo cuando descubrimos la obra, dijimos ostras esto es cierto son actores jóvenes, no son viejos, es lo mejor que te puede pasar, ves que a los noventa son personas viejas y de golpe, !toma¡, son jóvenes, esto es precioso.

¿Qué tipo de público tuvieron hace diez años cuando estrenaron “Forever Young? Era un público de todos los tipos, las canciones son tan clásicas que pertenecen a todo el mundo, a los adolescentes y a los abuelos porque las conoce todo el mundo, la mayor parte del espectáculo es cantado o sea que interesa a todo el mundo.

¿A la gente mayor le gusta verse retratada así, como una persona mayor? Bueno, es que la gente de cien años que es la que sale en la obra, no va al teatro.

¿Y a los de sesenta y cinco años, que si deben ir? Mi madre tiene ahora noventa y cinco años y hace diez, con ochenta y cinco, fue a ver la obra, le gustó y dijo que la quería volver a ver.

No se sintió decepcionada ni puso reparos a la obra diciendo que había cosas que no se correspondían. Eso nos pasaba a El Tricicle pensando que queríamos hacer alguna broma o burla de algo, y no es eso, la obra esta está hecha con buena intención, con mucho cariño.

¿Es una historia tierna? Totalmente, hay momentos en donde se ríe mucho, hay momentos de muchas risas, de carcajadas, y hay dos o tres momentos que tocan altamente la fibra sentimental, hay actores que en algún momento cantan de emoción.

¿Todos los actores conocían las canciones que cantan en la obra? Creo que todas son tan populares que las han escuchado en la televisión, en las películas, adonde vayas, en todas partes, creo que el 95% las conoce todo el mundo, en realidad, forman parte de la banda sonora de la vida de muchas personas, de nuestro ADN.

¿Los espectadores jóvenes ven reflejada la que puede ser su vida cuando sean mayores o sólo ven una obra de teatro? En la función hay un mensaje muy importante y es que “la vida son cuatro días y hay que aprovecharla”, te hablan desde la experiencia porque es algo que todo el mundo sabe porque se ve enseguida y esto es lo que se llevan la mayoría de la gente que viene al teatro.

En “Forever Young” un personaje, una enfermera, hace cantar canciones infantiles a los abuelos, esto pasa en la realidad, muchas personas se dirigen a los ancianos como si se tratara de niños. ¿esa escena es la más real que se vive en la obra? En estos momentos no tengo ninguna experiencia al respecto, pero hay que tener en cuenta que, en estos momentos, hay un movimiento en que los mayores dicen “Soy mayor pero no idiota”, por eso está dentro de esta función, no hace falta tratar de esta forma a los ancianos.

¿Cree que con el casting de actores y actrices que han hecho serán capaces de mantener esta obra durante dos años representándola en diferentes teatros, tal y como sucedió en la edición de hace diez años? Eso esperamos, la verdad es que hacer cambios es complicado, ahora lo tenemos todo diseñado, volver a empezar siempre es muy cansado, mucho, aunque en el mundo de los actores todo cambia mucho, esa es la verdad.

¿Si algunos de sus actores se van tienen que volver a reiniciar la obra? Sí, lo que sucede es que los tiempos de adecuación son más cortos, el actor que entra de nuevo, estudia mucho y en una semana, como mínimo, ya puede hacer su trabajo.

¿La música es en directo? Sí. Tenemos un pianista, además, uno de los actores toca el violín, otro el clarinete y tres más que tocan la guitarra, todo en directo. Digamos que, musicalmente, esta versión es más rica que la de hace diez años.

Hace diez años vieron esta obra 150.000 personas y dieron, casi, la vuelta al Estado español, ¿las mismas ciudades que entonces vieron esta obra, la querrán ver nuevamente? Creo y deseo que si, porque es de esas obras que son un concierto, y un concierto lo puedes repetir tantas veces como sea, cuando ves a Serrat, cante o no “Mediterráneo”, siempre gusta. Las canciones de la obra están bien interpretadas por gente que canta muy bien, es un concierto, aparte de la actuación escuchar las canciones ya es un placer.

¿Creen que esta obra ahora puede funcionar mucho mejor que hace diez años? Si no hubiesen pandémias ni guerras por medio creo que sí, pero estamos saliendo de la pandemia y el mundo de la distribución está maltrecho, hay más gente que propone cosas que no al revés y la situación está un poco complicada, creo que en un hipotético estado normal esta versión es mucho mejor que la anterior.

Sí, pero un trabajo firmado por El Tricicle tiene más números de ser interesante que no el de otra persona que no se conozca tanto como ustedes en el mundo del espectáculo. Sí, claro, nosotros movemos nuestras fichas, conocemos la situación por vivirla, pero hemos de trabajar como todo el mundo.

A pesar de las vacunas, de las prevenciones contra el virus, ¿el virus aún afecta al teatro? Sí, porque estamos acostumbrados a la venta anticipada, y eso, ahora, se ha atrasado mucho, la gente, ahora, compra las entradas a última hora, esperan a ver qué pasa, esto significa que aún no nos hemos normalizado.

¿La guerra también afecta al teatro? No llega al teatro pero sí que hay una cierta incertidumbre, me estaban explicando que cuando hubo unos ataques en Amsterdam el teatro se resintió, cuando hay una guerra cerca todo el mundo tiene miedo y no se sabe muy bien lo que pasará, todo en realidad está relacionado, no hemos salido del tema de la pandemia y encima llega la guerra en Ucraïna, nadie sabe qué hará Putin, hay una sombra que no nos deja estar tranquilos, en una vida normal, a lo mejor ya tendríamos el teatro lleno o casi. Antes, en un vida normalizada, ya podíamos dibujar cómo iba a marchar la obra y tener proyectada la economía, ahora se vive mucho el día a día.

El estreno de “Forever Young” es el próximo día 16 en el teatro Poliorama, y tengo una nota de que los días 19 y 20 de este mes y en el mismo teatro se representa la obra de Lope de Vega, “El Perro del Hortelano” dirigida por usted ¿cómo explica esta coincidencia? Aprovechando que se hace “Forever” yo mismo he colocado dos funciones del “El Perro del Hortelano” porque estoy muy contento con esta obra que ha tenido mucho éxito desde que abrió el Festival de Almagro el pasado año. Al no tener más días libres en el Poliorama donde está todo programado, he “robado” dos funciones del “Forever” para que la gente pudiera ver “El Perro del Hortelano”, que ahora está en tiempo de bolos, cuando acabe en Barcelona se va a Sevilla. Forever”, está previsto que esté en el Poliorama hasta finales de mayo, el mundo del teatro ha cambiado mucho, ahora estamos programando para el año 2023 y 2024, todo está muy cerrado, “Forever” cuando acabe en Barcelona va a Madrid y luego iremos a Valencia, porque Valencia es la tercera plaza, están Barcelona, Madrid y Valencia.