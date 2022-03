PLB Distribucions apuesta por la sostenibilidad y la salud Comunicae

lunes, 14 de marzo de 2022, 08:01 h (CET) La veterana distribuidora se ha especializado en tabiquería seca en todas sus modalidades PLB Distribucions se planteó conseguir un nivel de hermeticidad más elevado en los edificios mediante una selección de proveedores de gran prestigio. Su principal área de trabajo ha sido la tabiquería seca, aislamientos térmicos y acústicos y falsos techos desmontables. Todos ellos con un ahorro energético constatable.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), pasamos un 80 % del tiempo en recintos cerrados. Los edificios son muy importantes en para la salud.

Antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación en el 2006 (CT E 2006), la renovación del aire contaba con factores negativos como las filtraciones no deseadas a través de carpinterías y tabiques con poco aislamiento.

La contaminación del aire interior se produce no solo por C02, sino también por Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). Estos se desprenden de pinturas inadecuadas y acabados de paredes, del uso de productos de limpieza general y personal y otros materiales presentes en edificios construidos con criterios desfasados.

Los COV incluyen benceno (clasificado por la Agencia de Protección Ambiental de EEUU como cancerígeno), formaldehídos y otros compuestos químicos que, a altas concentraciones pueden inducir a la irritación de la nariz y la faringe y que se han asociado con leucemia, asma infantil y otros desórdenes respiratorios

La tabiquería seca es más sostenible en su fabricación e instalación en las edificaciones, pero también está confeccionada por productos reciclados y tratados para minimizar estas contaminaciones.

Las concentraciones de COV en ambientes interiores pueden llegar a ser cinco veces superiores a las existentes en exteriores según la EPA (Agencia Medioambiental de Estados Unidos).

PLB distribuye productos no sólo más inocuos si no que contribuyen a filtrar y repeler estos orgánicos volátiles.

Para profundizar sobre la filosofía de PLB y sus productos, los usuarios pueden consultar su página web: https://www.plb.cat​

'Un edificio sostenible ha de ser un edificio saludable'

