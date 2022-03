Kofumedia.com se sitúa en el top 10 de las agencias creativas más atractivas para trabajar en España Emprendedores de Hoy

El marketing digital es una de las áreas laborales que está experimentando un mayor crecimiento actualmente. Entre las profesiones que ofrece esta área destacan especialistas en redes sociales, en SEO y branding, diseñador gráfico o desarrollador front-end, entre otras. Estos empleos pueden lograrse en agencias como kofumedia.com, que en la actualidad se consolida como una de las mejores agencias creativas españolas, donde más personas desean trabajar.

Razones por las que Kofumedia es una de las mejores agencias creativas para trabajar en España Kofumedia es un estudio creativo de estrategias de marketing digital caracterizado por elaborar ideas únicas. Sus estrategias y diseños están llenos de creatividad y buenos resultados, lo que ha logrado posicionarlo entre las preferidas de las empresas españolas. Todo esto se logra con un equipo propio de trabajo, formado por amantes del diseño gráfico, fotografía, copywriting, marketing digital, growth hacking, creativos, etc. Además, una parte de ellos cuenta con experiencia académica y laboral en Estados Unidos, lo que les ha otorgado una visión más amplia y actualizada del marketing y la publicidad.

¿Qué servicios ofrece Kofumedia.com? Kofumedia.com es un estudio dedicado a trabajar las audiencias de sus clientes. Para hacerlo, desarrolla estrategias de marketing digital alternativas y publicidad, enfocándose en el branding y en diseñar páginas web que no solo sean atractivas y funcionales, sino animadas. Con cada estrategia se busca atraer tráfico a las redes para poder generar ingresos y aumentar los followers. Como resultado, las marcas que contratan el servicio destacan entre las demás, haciendo que el público las prefiera por encima de otras.

Esta agencia cuenta con su método Kofu, que consiste en seis pasos: analizar la competencia, unificar el contenido anterior con las nuevas estrategias, medición de los resultados, realización de un calendario mensual, configuración de perfiles y asesoramiento en branding. El objetivo detrás de esta estrategia es hacer que la audiencia conecte emocionalmente con la página web y la marca para así lograr buenos resultados.

La creatividad es una habilidad que debe ser entrenada día a día y trabajar en una agencia de marketing es el lugar ideal para hacerlo.



