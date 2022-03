El pole dance es un deporte que se encuentra en tendencia actualmente Emprendedores de Hoy

El pole dance es un deporte que se suele relacionar con el manejo de la belleza y la estética corporal. No obstante, sus ventajas para el cuerpo son muchas, ya que genera una buena salud y capacidad física, especialmente en cuanto a fuerza y resistencia cardiovascular.

Estas han permitido que salga del ámbito puramente escénico, para convertirse en una disciplina deportiva institucionalizada, con federaciones en diversos países de Europa y el mundo, entre los que se incluye España. Aquí, se encuentra una de las escuelas y academias de pole dance deportivo más grandes de todo el continente y el mundo, Feeling Woman.

Feeling Woman, una de las mejores academias de pole dance Ubicada en la ciudad de Barcelona, Feeling Woman es una de las mejores academias de pole dance de toda España, sede de la Federación Nacional de este deporte y una de las más reconocidas a nivel internacional.

Asimismo, ofrece cursos en diversas variantes de esta disciplina como el pole exotic, una variante más artística. Sin embargo, su especialidad es la formación en Pole Dance Sport, la cual llevan a cabo con un método revolucionario dentro de esta disciplina que complementa el entrenamiento con el tubo de pole dance, en conjunto con otros métodos de ejercicio y potenciación del desarrollo corporal.

Su establecimiento se divide en cinco plantas, en las cuales se trabajan diversos aspectos para mejorar el nivel de los practicantes. Uno de los más destacados es el uso de anillos y otras estructuras de entrenamiento para acrobacias aéreas que fortalecen las áreas del cuerpo involucradas en Pole Sport. También ofrece espacios para prácticas terapéuticas, como la meditación o los tratamientos estéticos, los cuales complementan los beneficios del entrenamiento, así como las áreas de descanso y recreación, con un salón de baile incluido, para que el entrenamiento resulte no solo efectivo, sino también gratificante.

Entrenamientos adaptados a cualquier edad y nivel Debido a los altos estándares de esta escuela, algunos aspirantes pueden sentirse inseguros o limitados por su total inexperiencia en esta práctica. Sin embargo, no hace falta tener ningún conocimiento o experiencia previa para empezar a practicar este deporte en Feeling Woman. Sus entrenamientos son totalmente adaptables a públicos de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores y acogen a gente de todo nivel, incluso a aquellas personas que no tienen ninguna experiencia en esta disciplina.

La experiencia de sus profesionales y la multifuncionalidad de sus instalaciones les permiten adaptarse a todo tipo de practicantes, a quienes les ofrecen programas y ciclos de entrenamiento adecuados a sus características, como edad, peso corporal o nivel de habilidad.Esto les permite proporcionar un entrenamiento efectivo y con resultados evidentes a sus practicantes quienes, independientemente de la variante de Pole Dance en la que se centren, reconocen la gran ayuda que les ha brindado tener una base en Pole Sport de la mano de Feeling Woman.



