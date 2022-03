Pajaritas hombre para bodas disponibles en Pitas Pitas Pajaritas Emprendedores de Hoy

Las pajaritas se han convertido en un accesorio indispensable para casi todas las ocasiones. Hoy en día, la bow tie suele usarse para el trabajo, como un look de vanguardia para un evento social y, por supuesto, es un complemento esencial para asistir a una boda.

El auge de estos accesorios ha posicionado en el gusto del público a tiendas como Pitas Pitas Pajaritas, un e-commerce que va mucho más allá. Esta tienda online comenzó en el año 2015 con una propuesta diferente de pajaritas hombre para bodas con estampados originales, diversificando así sus posibilidades de uso para toda ocasión.

Encontrar pajaritas ideales para bodas en Pitas Pitas Pajaritas Las bodas forman parte del trío conocido como el ‘BBC’, que son las iniciales de los tipos de eventos donde suele haber códigos de vestimenta. Para estos compromisos sociales, los hombres tienen pocas alternativas, si la condición es vestir formalmente. Los trajes son obligatorios y, con ellos, también lo son sus complementos.

Para el cuello, solo hay tres posibilidades. La corbata,que es la opción más común, el corbatín y las pajaritas. Esta última alternativa está ganando cada día más terreno, sobre todo entre los hombres jóvenes. Esto se debe a que la oferta de materiales de confección, colores y estampados, actualmente, es más diversa que nunca.

Gracias a esa evolución de la oferta, la pajarita se ha vuelto muy versátil. Se puede usar en eventos con dress code de carácter muy formal o en compromisos menos sobrios y con un carácter más desenfadado. Según Pitas Pitas Pajaritas, siempre existe una pajarita para cada ocasión.

Un catálogo con más de 300 modelos con distintos diseños Pitas Pitas Pajaritas es una tienda online que dispone de un catálogo exclusivo con más de 300 modelos con distintos diseños de estampados, telas y colores. Tienen desde la unicolor negra, especialmente concebida para eventos formales o de gala, hasta las estampadas con imágenes de cómics, más atrevidas.

Una de sus líneas más diversas y comentadas es la de las pajaritas frikis y originales. En esta gama, la web dispone de más de 100 modelos diferentes, que destacan por su originalidad y permiten crear looks divertidos. Algunos de sus diseños incluyen estampados con unicornios, flamencos, dinosaurios, calaveras, marcianos, extraterrestres, superhéroes, dibujos animados, naves espaciales, etc.

Esta tienda sostiene que gran parte de la aceptación de sus productos se debe a que trabajan con telas de primera calidad y muy duraderas. Las pajaritas siempre se mantienen como nuevas porque, además, cuentan con los mejores acabados.



