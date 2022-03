El microinjerto capilar en Zaragoza se consolida como uno de los tratamientos estéticos favoritos, por Mave Medicina Estética Emprendedores de Hoy

La caída del pelo de manera irregular es un problema que afecta a una gran cantidad de personas en todo el país. Debido a esto, el microinjerto capilar en Zaragoza es el procedimiento más demandado de los últimos años, ya que incorpora la recuperación completa del aspecto de la persona con injertos de su propio cabello, pudiendo resolver los problemas más comunes de la alopecia en hombres y mujeres de mediana edad.

En Zaragoza, hay una clínica estética que se especializa en la intervención y tratamientos con resultados completamente naturales: Mave Medicina Estética. En este centro de medicina y cirugía, el microinjerto capilar es uno de los procedimientos con mejores resultados entre sus pacientes.

Procedimiento estético para recuperar el cabello Este tipo de tratamiento se ha vuelto muy común a lo largo de los últimos años. Sin embargo, hay muchas personas que no saben en qué consiste exactamente. Un microinjerto capilar es la acción de extraer una cierta cantidad de folículos del cabello sano e implantarlos en las zonas donde se ha perdido el cabello; los resultados se observan a partir de los 2 meses cuando se comienza a visualizar la salida de cabello desde el folículo trasplantado.

Existen dos técnicas que actualmente están a la vanguardia en cuestión de implantes capilares, con indicaciones apropiadas, ambas igual de eficientes y a la disposición de los clientes en la clínica Mave en Zaragoza.

Técnica de microimplante capilar FUE Esta se conoce como una técnica no invasiva en la que se extraen las unidades foliculares de forma individual de las zonas laterales de la cabeza de la misma persona, las cuales están naturalmente predeterminadas a producir cabello.

En este caso, el proceso de extracción se realiza de folículo a folículo, hasta conseguir la cantidad adecuada, para posteriormente proceder a realizar el autotrasplante en las zonas afectadas por la alopecia.

Finalmente, su proceso de recuperación es práctico, sencillo y al contar con los profesionales experimentados y técnicas adecuadas, no se presentarán cicatrices en las zonas donantes, obteniendo así resultados óptimos en poco tiempo.

Microinjerto capilar con la técnica FUSS Por otro lado, la técnica de extracción de folículos capilares de forma lineal ha avanzado para igualmente obtener resultados óptimos. Este procedimiento consiste en la extracción de una fina banda de piel con cabello de la parte donante de la cabeza, que luego pasa por un proceso de preparación donde se seleccionan de forma meticulosa las unidades foliculares que posteriormente serán implantadas en las zonas afectadas.

En su proceso de recuperación, la persona debe tener un reposo relativo en los próximos 15 días,para luego retirar los puntos y comenzar a ver los cambios. Se propone generalmente en mujeres al no requerir el rapado del cabello y poder disimularse con el peinado.

Una buena elección para realizar procedimientos estéticos en Zaragoza Tanto en el microinjerto capilar en Zaragoza como en el resto de tratamientos, el centro de medicina estética y cirugía Mave se enfoca en recurrir a técnicas de vanguardia, sin alterar o desequilibrar los rasgos naturales de sus pacientes. Por este motivo, se ha convertido en la opción favorita de muchas personas que apuestan por dejar en manos expertas los tratamientos que les permitirán empezar a verse y sentirse mejor.



