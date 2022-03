¿Por qué la estrategia irreverente de Kofumedia.com es la preferida por muchas empresas?

Existen muchas agencias de marketing que ofrecen servicios como desarrollo web, herramientas SEO, marketing digital o gestión de redes sociales con buenos resultados. Sin embargo, entre todas, existe una que se distingue por llevar la creatividad a sus máximos límites, mediante una estrategia digital irreverente para cada cliente.

Se trata de kofumedia.com, un estudio creativo que ayuda a todo tipo de empresas a generar contenido novedoso para sus redes sociales y plataformas web, con el cual generan un alto impacto para llamar la atención sobre la empresa, generar una identidad única y diferenciarse de la competencia.

Estrategias digitales únicas para cada marca El rasgo más característico de Kofumedia.com es que, simplemente, no hacen lo mismo que los demás. Este estudio reivindica el valor de las estrategias alternativas, el uso de la creatividad y la originalidad en los contenidos como herramientas útiles para impactar, ya que repetir las mismas fórmulas convencionales en el mercado, incluso cuando son la tendencia más novedosa, no sirve de mucho si la propia marca no tiene algo que la lleve a destacar.

Sus estrategias digitales están diseñadas para resaltar la marca de cualquier empresa mediante herramientas únicas, que ofrecen al espectador un contenido particularmente llamativo, con experiencias entretenidas y distintivas, que le dejan una fuerte impresión en relación con la marca a la que refieren. De este modo, generan diversos beneficios concretos, como una mayor reacción de los clientes, un tráfico mucho más amplio y orgánico en sus plataformas web y, sobre todo, un ascenso de su posición en la esfera digital.

¿Cuál es el método de Kofumedia.com? Kofumedia.com tiene la originalidad y la creatividad como pilares de su filosofía, es por ello que prácticamente viven una obsesión por elaborar estrategias de marketing digital diferentes a la oferta tradicional, con las cuales generan un auténtico impacto en el espectador, que imprime en su memoria la identidad de la marca. Estas estrategias se desarrollan con un método que contempla seis etapas.

El primer paso es el análisis de la competencia y las fortalezas que se pueden emular de ella. La siguiente etapa es la revisión de material antiguo en multimedia que tenga la empresa, para seleccionar el más útil y fusionarlo con el nuevo contenido. La tercera etapa se basa en recoger los datos, cifras y métricas de la empresa para realizar un análisis minucioso de lo que esta información revela. Posteriormente, se pasa a la planificación del contenido y su cronograma de publicación, sin dejar ningún detalle a la improvisación.

Finalmente, con todos estos insumos, configuran e implementan la estrategia digital, con la generación de canales interactivos con el usuario como último paso. Este proceso les brinda bases sólidas para elaborar su estrategia digital en función de las fortalezas de cada empresa y garantiza resultados que le permiten a las compañías un posicionamiento orgánico de su marca.