La importancia de saber la diferencia entre quemar grasa y perder peso

sábado, 12 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, la mayoría de personas incluyen el entrenamiento físico en sus rutinas diarias. Sus ventajas para la salud van desde la pérdida de peso hasta la obtención de una buena condición física.

En la región de Canarias, el entrenamiento personal online para mujeres que ofrece PmteamWomanFit se enfoca en un cuidado integral de la salud. A través de la página web de la firma, las clientas pueden aprender sobre los mejores ejercicios para quemar grasa. Asimismo, Peter Martín, con la ayuda de su equipo, realiza los planes personalizados para cada usuaria, garantizando la combinación entre el ejercicio físico y un plan de alimentación adecuado para cumplir cada objetivo.

¿Cuáles son las diferencias entre perder peso y quemar grasa en una mujer? Aunque ambas son formas similares de adelgazar, no se trata de procesos iguales. Cuando una persona pierde grasa, también pierde peso. En cambio, si pierde peso, no necesariamente pierde grasa. Sin una alimentación saludable, el cuerpo pierde peso por la disminución del porcentaje de agua y masa muscular, pero muy poca grasa.

Por esta razón, las dietas demasiado bajas en calorías, producen un efecto rebote cuando se retoma la alimentación normal. Al privar al organismo de los nutrientes suficientes, utiliza la masa muscular para generar energía, dejando a la grasa como el último elemento en sintetizarse. El resultado es una ralentización del metabolismo, por lo cual aumenta el nivel de grasa corporal.

En cambio, la combinación de ejercicios cardiovasculares con una correcta rutina de ejercicios para la tonificación resultan en la aceleración del metabolismo, una combinación perfecta para perder grasa. La importancia de tonificar los músculos recae en que el cuerpo continúa quemando grasa, aun después de culminar la actividad física, ya que reconstruye el músculo.

PmteamWomanFit ofrece un asesoramiento integral para mujeres que desean un estilo de vida saludable Para cumplir con los objetivos, como mantenerse en buen estado físico y lucir un cuerpo saludable, es necesario contar con un acompañamiento profesional. En PmteamWomanFit, cuentan con un equipo multidisciplinario, liderado por Peter Martín, ofreciendo una guía desde la alimentación hasta el tipo de ejercicios que necesite cada mujer.

Los planes de entrenamiento que ofrecen incluyen asesorías online sobre qué alimentos son los adecuados, la frecuencia ideal para su consumo y las acciones complementarias para mejorar la salud de la clienta. Las rutinas diarias son proporcionadas por el entrenador profesional Peter Martín, quien trabaja con un equipo de nutricionistas especializados en la mujer y exclusivamente con el sector femenino.

Las clientas, de cualquier edad y estado físico, tienen acceso a la variedad de planes y métodos disponibles desde la página web www.pmteam.es. En esta sección, se encuentran vídeos explicativos y recomendaciones para alcanzar las metas planteadas.

Los planes de entrenamiento femenino de PmteamWomanFit son ideales tanto para aquellas mujeres que buscan iniciarse en el entrenamiento físico como para quienes llevan años de entrenamiento. Las opciones van desde el plan mensual hasta cuotas trimestrales, semestrales o anuales, de acuerdo a las preferencias de cada cliente.



