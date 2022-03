Conseguir entradas MotoGP a través de MotoGPEspaña.com Emprendedores de Hoy

La MotoGP es el campeonato de motociclismo más importante del mundo. Se disputa desde 1962 y España tiene una larga tradición en la celebración de los grandes premios que integran el circuito.

En la edición de 2022, este país será el que mayor representación tendrá dentro de los competidores, ya que habrá 9 pilotos nacionales. Entre ellos se encuentran los campeones Marc Márquez y Joan Mir, este último campeón en 2020. Marc Márquez intentará conseguir su noveno campeonato y así igualar al legendario Valentino Rossi, que se retiró de la competición al final de la temporada pasada.

La competición da comienzo el 6 de marzo en Catar y luego visitará el suelo español en 4 ocasiones. Los grandes premios que se realizarán en territorio nacional son el MotoGP Jerez (1 de mayo), MotoGP Cataluña (5 de junio), MotoGP Aragón (18 de septiembre) y MotoGP Valencia (6 de noviembre). Una de las mejores formas de conseguir entradas para estos 4 grandes premios es a través de motogpespaña.com, punto de venta oficial autorizado y especialistas en la venta de entradas para los Grandes Premios en España.

MotoGP Jerez: empieza el espectáculo MotoGP El Gran Premio de España en Jerez es la sexta carrera de la edición 2022 y la primera de las cuatro que se realizarán en España. Por medio de MotoGPEspaña.com es posible acceder a entradas para los tres días de competición, del 29 de abril al 1 de mayo, día en el que se realizarán las carreras de las tres categorías MotoGP, Moto2 y Moto 3. Todos los tickets MotoGP son válidos para las tres jornadas del evento y se pueden obtener a partir de 52 euros. Las opciones son múltiples y los precios varían según la tribuna que escoja el cliente. También es posible acceder al sector VIP, que cuenta con el mejor servicio para disfrutar de la competición.

El circuito de la MotoGP Jerez es uno de los más atractivos para los pilotos y los constructores, ya que sus 13 curvas permiten diseñar distintas estrategias a la hora de poner a punto las mecánicas de las motos. La pista incluye giros de baja, media y alta velocidad, y es uno de los sitios de referencia para realizar pruebas y entrenamientos antes del comienzo de la temporada. Por otra parte, la ciudad de Jerez ofrece a sus visitantes distintas opciones culturales, gastronómicas y de ocio.

MotoGP Cataluña: MotoGP y Barcelona, una combinación de ensueño Este año, el Circuito de Barcelona acogerá el Gran Premio de Cataluña de Motociclismo el fin de semana del 3 al 5 de junio de 2022.

Una cita querida tanto por los pilotos como por los espectadores. No hay que olvidar que pilotos como los hermanos Espargaró corren en casa así como los hermanos Márquez, apoyados por sus fans, amigos, vecinos y familiares. Las entradas y una gran variedad de packs con hoteles ya se pueden comprar en motogpespaña.com.

El circuito de velocidad de Cataluña, una instalación emblemática dentro del mundo del motor desde 1991, no ha parado de innovar y mejorar. El Circuit de Barcelona-Catalunya es el único circuito que alberga el mismo año tanto la carrera de Fórmula 1 como la carrera de MotoGP.

MotoGP Valencia: la cita de la competición donde todo se decide En 2022 el Gran Premio de Valencia de MotoGP será el último gran premio de la temporada, por lo que allí es donde, como cada año, acaba el campeonato y se coronan los nuevos campeones del mundo de la temporada. El circuito alberga eventos de la máxima competición del motociclismo desde 1999, y es uno de los que mejores posibilidades de visión ofrece a los espectadores. Desde varias posiciones de las distintas tribunas se divisa todo el trazado, con lo cual es posible seguir todos los acontecimientos de la carrera.

A través de MotoGPEspaña.com ya es posible acceder a la compra de entradas para el MotoGP de Jerez, el primer gran premio que se disputará este año en suelo español, y para las demás carreras que se realizarán en el territorio español. De esta forma, se podrá asegurar la compra de los mejores asientos disponibles para disfrutar de uno de los espectáculos más esperados para este año.



