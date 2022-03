¿Cuáles son las consecuencias de no llevar el carnet de conducir o usarlo caducado? Emprendedores de Hoy

A pesar de que al día de hoy existe la posibilidad de consultar fácilmente los registros oficiales de manera telemática, una de las obligaciones de los conductores es llevar siempre el carnet de conducir, el cual no debe estar caducado. El incumplimiento de esta norma, deriva en multas económicas. Para quienes hayan perdido todos los puntos o tengan antecedentes penales, el acto de conducir un coche sin licencia puede conllevar graves problemas.

Por este motivo, es recomendable estar pendiente de la fecha de vencimiento para poder renovar con tiempo el carnet de conducir caducado y evitar las sanciones. Asimismo, es necesario recordar la importancia de llevarlo dentro del vehículo. En este contexto, EMedical Sabadell es un centro de reconocimiento de conductores autorizado donde es posible llevar a cabo el trámite de renovación del carnet de forma segura y rápida.

Una infracción grave: conducir con el carnet caducado Al revisar su carnet, en su parte trasera, se puede ver la fecha de caducidad del documento que habilita a conducir. Iniciar la renovación con el tiempo suficiente es la mejor forma de evitar una multa que ascienda a los 200 euros.

Los carnets de conducir tienen una vigencia de 10 años y de 5 en el caso de que se trate de una persona mayor a los 65 años. La renovación del carnet de conducir caducado puede realizarse hasta con 3 meses de antelación.

Realizar el trámite es muy sencillo. La prórroga se obtiene después de un reconocimiento de aptitud física y psicológica. El objetivo de la Dirección General de Tráfico (DGT) es verificar las capacidades del conductor y cerciorarse de que no sufre ni condicionamientos físicos ni enfermedades que dificulten el manejo de un vehículo.

Una forma de cumplir con el examen necesario para renovar el carnet es simplemente pedir cita en EMedical Sabadell. El día de la concurrencia al centro, los pasos necesarios para la prórroga no llevan más de 15 minutos. Hay que recordar llevar el carnet de conducir próximo a caducar y el DNI o el pasaporte.

¿Cuáles son las sanciones por conducir sin carnet? Las multas y las penas se aplican en relación con los actos cometidos. En todos los casos hay que tener presente que el vehículo será inmovilizado. Un juez es el encargado de establecer las multas. Si el conductor no la puede pagar, deberá realizar trabajos comunitarios durante un período de entre 31 y 90 días. La pena de prisión solo se aplica en el caso de que existan antecedentes penales y su duración puede variar entre los 3 y los 6 meses.

Sin duda, para no ser sancionado, lo mejor es evitar conducir sin licencia o con el carnet de conducir caducado. La renovación en EMedical Sabadell es un proceso sumamente ágil y rápido, por lo que no vale la pena arriesgarse a ser multado.



