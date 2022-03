Profesionales altamente cualificados para la economía digital de la mano de DigiPen Institute of Technology Emprendedores de Hoy

En este país, los puestos de trabajo del sector del videojuego representan una cifra creciente del mercado laboral, alcanzando a más de 9.000 profesionales. España es considerada como uno de los 10 principales mercados de videojuegos del mundo, con más de 500 empresas constituidas y con un impacto directo en la economía de 3.577 millones de euros, es claramente un sector en expansión y con perspectivas de crecimiento importantes.

En un mercado donde hay cada vez más salidas laborales, el campus en Europa de la Universidad americana DigiPen Institute of Technology prepara profesionales altamente cualificados para la economía digital, garantizando un campo de desempeño profesional muy diverso para sus alumnos.

Un sector que va en ascenso DigiPen, con campus en Bilbao, Estados Unidos y Singapur, en los que se puede hacer parte del grado universitario, es un centro de estudios universitario especializado en el campo de los contenidos digitales como los videojuegos, la simulación, el cine de animación y los serious games, cuyo propósito es preparar a los profesionales para estos nichos de actividad económica que están adquiriendo una creciente importancia en la economía. El sector de los contenidos digitales interactivos, puntero tecnológicamente, se caracteriza por ser intensivo en conocimiento, por ello, requiere de personas altamente cualificadas y que hayan sido formadas conforme a los exigentes estándares de calidad de esta industria, siendo DigiPen una universidad pionera a nivel mundial en la formación de profesionales que, por su versatilidad y adecuada preparación, son protagonistas de la transformación de muchos sectores y actividades productivas.

La alta demanda de este perfil profesional Las salidas profesionales en el ámbito de la industria de contenidos digitales cuya facturación en España se prevé de 3.352 millones de euros, son cada vez más numerosas, siendo un sector en continuo crecimiento y que se espera que facture 9.926 millones en cinco años. La influencia de los videojuegos se ha expandido, no solo hacia la industria de contenidos digitales, sino también hacia muchos otros sectores que aplican su tecnología y principios psicológicos, como la ingeniería, la salud, la educación y la arquitectura, entre otros. DigiPen Institute of Technology prepara a su alumnado para trabajar en esos sectores, siendo la filosofía educativa de DigiPen simple, pero efectiva y que se fundamenta en la práctica permanente: sobre una sólida base de conocimientos teóricos, alineados a las necesidades de la industria, el alumnado trabaja a lo largo de los cuatro años de carrera universitaria en proyectos y tareas del mundo real, logrando ampliar el contenido académico del campo elegido con un portafolio de trabajo que sirve de puerta de entrada al mundo profesional. Proyectos realizados a lo largo de los 4 cursos académicos por alumnado del campus de DigiPen en Bilbao han sido premiados internacionalmente en innumerables ocasiones.



