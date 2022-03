El primer grado universitario en programación de videojuegos de la mano de DigiPen Institute of Technology Emprendedores de Hoy

Actualmente, los videojuegos forman parte del día a día y son una realidad presente en la vida cotidiana de la mayoría de personas. Esta pasión, para algunos, puede llevarse a un futuro profesional. Esto es una posibilidad factible y viable gracias al primer grado universitario del mundo en programación de videojuegos.

La prestigiosa universidad que ha implementado en su oferta de estudios esta formación de referencia en el ámbito profesional es DigiPen Institute of Technology. Hace unos años, se inauguró el primer campus europeo del centro universitario estadounidense abriéndose espacio en el viejo continente.

Centro de estudios de referencia para los amantes de la programación de videojuegos Ser un referente no es algo sencillo, conlleva muchos años, pero este centro de estudios americano ubicado en Bilbao lo ha conseguido. Actualmente, ofrecen una ingeniería informática especializada en simulación interactiva en tiempo real, el primer grado universitario en programación de videojuegos de todo el planeta. Los formados en esta formación académica profesional cuentan con todo el conocimiento para liderar la creación de los próximos videojuegos de ámbito global, como lo han hecho alumnos graduados del campus americano durante 30 años. Se trata de una profesión cada vez más demandada, al ser este sector uno de los más rentables y con mayores cifras de facturación, dada la gran cantidad de personas que utilizan esta forma de entretenimiento diariamente.

Este centro de estudios universitario ofrece también un grado en Bellas Artes en Arte Digital y Animación y provee a diversas compañías y organizaciones de sectores diversos, de profesionales idóneos y con la capacidad para ejecutar su labor de forma eficaz, integral y utilizando tecnologías de vanguardia.

De la pasión a la profesión: la revolucionaria idea de formar a los programadores de videojuegos con alcance internacional y a la vanguardia Su alumnado está altamente cualificado y cuenta con una formación acorde a los exigentes rigores de la industria del entretenimiento: videojuegos, efectos especiales y cine de animación. Adicionalmente, los conocimientos que adquieren durante la carrera universitaria les habilita también para trabajar en sectores diversos como la industria naval, la ciberseguridad, la automoción, la salud, la consultoría tecnológica y el sector aeronáutico.

En todo caso, dado el largo historial de la universidad, muchos de los videojuegos más conocidos a nivel mundial han sido desarrollados por alumnado de esta institución. De hecho, la universidad se creó para dotar a la gran industria de profesionales altamente cualificados. El presidente de este centro, profesional con un amplio historial en la industria del videojuego, impulsó su creación para responder a esa necesidad. Es su vinculación y cercanía a las empresas del sector lo que motiva la actualización continua del currículum académico para estar alineado a las necesidades de un sector que evoluciona tan rápidamente.

Hacer de una pasión una profesión de futuro se puede convertir en una realidad de la mano de DigiPen Institute of Technology, donde, además de contar con un número creciente de alumnos internacionales, ofrecen la posibilidad de hacer un curso académico en sus campus de Estados Unidos o de Singapur. El proceso de matriculación está abierto y se puede hacer de forma online a través de la página web del centro de estudios. Los interesados en formarse en esta universidad pueden comunicarse a través del correo electrónico: admisiones.es@digipen.es o por teléfono.



