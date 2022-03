Branding Center, una empresa 360º enfocada en dar servicios a las agencias inmobiliarias Emprendedores de Hoy

Las agencias de marketing inmobiliario están ganando un espacio importante en el mercado de los inmuebles del país. Branding Center es una de esas oficinas que tiene como objetivo apoyar la labor de las empresas inmobiliarias en el territorio mundial.

En el mercado de habla hispana, el experto y CEO Alberto Conesa defiende la forma del trabajo “hecho a mano”, puesto que todos los servicios que otorga la agencia son personalizados y sin robots automáticos de por medio. Branding Center quiere acompañar el trabajo de las inmobiliarias a través de tres palabras claves como la visibilidad, la utilidad y la fiabilidad.

Empresa líder en marketing inmobiliario Branding Center es una de las empresas más reconocidas del mundo inmobiliario en habla hispana, gracias al trabajo adelantado por Alberto Conesa, un joven soñador que encontró en el desarrollo de estrategias y sistemas inmobiliarios una alternativa para “atraer clientes” a muchas agencias inmobiliarias. Además de estas tácticas para actualizar el sector de comercialización de inmuebles, Branding Center oferta otros servicios como formación avanzada inmobiliaria, que son programas educativos que enseñan todo sobre el mundo inmobiliario a través de plataformas digitales.

De igual forma, la dependencia ofrece programas de atracción de clientes, trabajo de imagen de marca, digitalización de agencia y mentoring personalizado, un modelo de aprendizaje que invita a las agencias a encontrar su propio potencial y aumentar la facturación. Esta empresa 360º ha ayudado, en los últimos 5 años, a más de 2.000 agencias inmobiliarias en las ventas y la captación de nuevos clientes, lo que comprueba que el método empresarial de Branding Center es muy efectivo.

Opiniones sobre la metodología de Alberto Conesa Diferentes agencias que han contratado los servicios de Branding Center, de la mano del CEO Alberto Conesa, expresan su satisfacción en la página web de la compañía. Los agentes inmobiliarios afirman que Branding Center no solamente busca ofrecer sus servicios de formación, sino que realmente se preocupa por formar parte del crecimiento corporativo de sus clientes, a través de cursos que otorgan herramientas que permiten identificar por qué se está fallando en los procesos de fidelización.

Si las inmobiliarias quieren rescatar a sus clientes antiguos, atraer nuevos compradores, reactivar su negocio y trabajar con base en realidades y no en suposiciones, los sistemas implementados por Alberto Conesa junto a la formación presencial y online que ofrece la compañía para atracción de clientes a las agencias prometen resultados inmediatos y de calidad en regiones como Europa y Latinoamérica.



