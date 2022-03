Domótica Sin Obras garantiza confort y seguridad en cualquier tipo de vivienda Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de marzo de 2022, 14:10 h (CET)

En las últimas décadas, un tema que ha cobrado protagonismo es la automatización de las tareas básicas dentro del hogar.

De hecho, actualmente, miles de viviendas utilizan sistemas tecnológicos expertos en funciones de administración y control. Una de las compañías que ofrecen este tipo de sistemas es Domótica Sin Obras, la cual resalta por proporcionar soluciones integrales para domotizar casas en las diferentes circunstancias y condiciones que puedan presentar.

La automatización que disminuye al máximo el manejo complicado de la domótica Los sistemas de domótica en muchos casos emplean una forma de control que resulta muy complicada. Además, precisan realizar instalaciones complejas y obras de gran trabajo. Por ello, en Domótica Sin Obras instauran sistemas domóticos simplificados mediante tecnologías inalámbricas. De esta forma, se elimina la necesidad de modificar la estructura del lugar y de realizar gastos extras para instalar el sistema. Es posible implementar esta tecnología en cualquier tipo de vivienda sin alterar ninguna parte de su estructura física. Estos sistemas presentan mecanismos que reducen en gran medida la acción humana, facilitando las tareas a los usuarios. Ejemplo de ello es el control del encendido y apagado de luces mediante el smartphone. Asimismo, se puede regular el nivel de iluminación para ajustarlo a distintas actividades. Otra de las soluciones que ofrece la empresa va dirigida al manejo de persianas que pueden ser programadas para abrir y cerrar en horarios fijos. Estas también pueden ser configuradas para responder ante eventos específicos como la lluvia o la salida y puesta de sol.

Ahorro y seguridad con el manejo automático de la residencia La utilización de los sistemas de domótica de Domótica Sin Obras no solo facilita el cuidado del hogar al automatizar las tareas, sino que repercute en un ahorro para la economía de los usuarios. Esto se manifiesta, por ejemplo, con la configuración de alertas cuando se detecta un consumo excesivo de electrodomésticos y dispositivos. Otro aspecto de ahorro es la regulación de temperatura con el encendido de calefacción y aire acondicionado únicamente en las zonas de la vivienda que lo requieren. Los sistemas de la compañía también permiten asegurar el hogar, utilizando diferentes medidas de protección. Entre ellas están las notificaciones en el smartphone cuando alguien accede en el lugar en ausencia de los residentes. Asimismo, en el dispositivo móvil se puede visualizar lo que ocurre dentro de la vivienda mediante las cámaras de seguridad. Además, la programación de control de luces y persianas permite simular la presencia de personas, añadiendo un punto más de seguridad cuando no se encuentre nadie en la residencia.

El propósito de domotizar una vivienda es ofrecerle mayor accesibilidad y confort a las personas que conviven en ella. Por ello, Domótica Sin Obras provee grandes soluciones para hacer de la vivienda un lugar automatizado adaptado a las necesidades de cada familia.



